Viterbo, maltrattamenti. Ragazza incinta aggredita in auto A processo il fidanzato geloso

“Mi prese a schiaffi, calci e pugni mentre eravamo in macchina al culmine di una discussione a dicembre di 3 anni fa e decisi di denunciarlo”. Così è iniziata ieri mattina, 15 febbraio, la deposizione di una trentenne, residente in un piccolo centro della provincia, costituitasi parte civile contro l’ex fidanzato, accusato di maltrattamenti.

“La nostra storia iniziò nella primavera del 2018 e finì a novembre dell’anno dopo. Lavoravamo nello stesso ristorante e solo nell’ultimo periodo lui trascorreva più tempo a casa mia. Era geloso all’inizio. Mi ripeteva frasi come ‘se mi tradisci t’ammazzo’, mi controllava il cellulare – ha raccontato la presunta vittima-. A luglio 2019 rimasi incinta ma la gravidanza era a rischio e smisi di lavorare, dovendo stare a riposo. Ad agosto partecipammo a una sagra locale e lui arrivò a cena già ubriaco. Mi insultò per tutta la serata dandomi della ‘puttana e troia’, dicendomi ‘ se potessi ti toglierei dalla faccia della terra’ e minacciandomi riferendo ‘sbrigati a partorire mio figlio che poi te lo levo’. Tornai a casa e non lo feci entrare, poi per paura gli aprì la porta. Lui entrò, prese le chiavi della mia macchina, dei soldi conservati in un cassetto e prima di uscire mi diede una spinta davanti a mio figlio, che avevo avuto da una relazione precedente, e il piccolo si spaventò. In seguito decisi di interrompere la gravidanza, in quanto non me la sentivo di andare avanti con questa situazione e con una persona instabile accanto. Quando gli diedi la notizia sembrava essere contento ma poi percepì un passo indietro da parte sua. Fu una decisione sofferta per me”.

La giovane proseguendo ha riferito che in occasione dell’aggressione avvenuta a dicembre 2019 cercò di difendersi. “Gli strappai anche il giubbotto perché cercai di difendermi – ha spiegato la donna- e poi mi mandò dei messaggi vocali con minacce come ‘ve sparo a tutti’. Io mi confidai solo con mia sorella ma per il resto cercavo di cavarmela da sola”. Successivamente è stata sentita come testimone la sorella della giovane, la quale ha riportato alcuni tratti della vicenda. “Fui io ad accompagnarla al pronto soccorso dove poi si attivò il codice rosa – ha spiegato la quarantenne-. Mia sorella era sotto shock dopo l’episodio di dicembre. Era impaurita da lui perché era aggressivo e lei doveva fare quello che diceva lui. La riprendeva spesso. Quando lei andava a prenderlo al lavoro e tardava di 5 minuti lui si lamentava, ogni cosa era un pretesto per litigare. Durante la cena imbandita per la sagra mia sorella non toccò cibo e se ne andò per evitare di discutere”. Il dibattimento riprenderà il 10 maggio con l’esame dell’imputato, che potrà fornire la propria versione sui fatti.

