Viterbo, omicidio Daniele Barchi. Chiesto rito abbreviato per Azzurra Cerretani

Presentata al gup la richiesta di rito abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica da parte del difensore di Azzurra Cerretani, rinviata a giudizio a dicembre 2021, a distanza di 3 anni dall’omicidio del 42enne Daniele Barchi, con l’accusa di omicidio volontario aggravato in concorso. L’udienza preliminare davanti al gup Giacomo Autizi è prevista per giovedì 17 febbraio, durante la quale il giudice valuterà se accogliere o meno l’istanza difensiva, avanzata dall’avvocato Fausto Barili. “

Ho chiesto al gup di definire il procedimento nella forma del rito abbreviato condizionato a una perizia specialistica volta a verificare le condizioni di capacità di intendere e di volere dell’imputata Azzurra Cerretani, in quanto ovviamente sono presupposti fondamentali per poter essere un soggetto imputabile – ha spiegato Barili-. La condizione psichiatrica della mia assistita è estremamente delicata e per altro persiste da molti anni, da un’epoca anche di molto antecedente rispetto ai fatti di reato che le vengono contestati. É un accertamento importante e necessario che, a mio parere, va eseguito prima di discutere di ogni aspetto di merito. Alla richiesta ho allegato documenti che sono il frutto della stessa attività di indagine compiuta dal pubblico ministero e inoltre tutta la certificazione medica pregressa che riguarda Azzurra Cerretani. In subordine, se non dovesse essere accolta l’istanza, ho chiesto comunque che il processo si celebri con il rito abbreviato”.

Si tratta della 28enne che fu indagata per omicidio volontario in concorso insieme all’allora fidanzato Stefano Pavani, 34enne, al quale fu riconosciuta la seminfermità mentale e che venne condannato con rito abbreviato in primo grado a 15 anni di reclusione. A fine luglio il gip Rita Cialoni ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, alla quale si erano opposti i genitori di Daniele Barchi, 42enne di Gaeta, assassinato la notte tra il 21 e il 22 maggio del 2018 nel suo appartamento in via Fontanella del Suffragio. Il legale della ragazza rimasta finora a piede libero ha da sempre sostenuto l’estraneità alla vicenda della propria assistita. “Pavani è l’unico autore del delitto – ha dichiarato Barili a luglio scorso -. Tutto ciò che è agli atti del procedimento dimostra che le investigazioni scaturirono dalle prime dichiarazioni di Azzurra Cerretani che contattò e mise al corrente le forze dell’ordine di quanto era successo e accompagnò gli inquirenti sul luogo dell’assassinio. La ragazza non contribuì in nessun modo alla morte del povero Barchi”.

