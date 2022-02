Viterbo, baby gang comandano nel centro storico. L'allarme dei residenti: "Servono più controlli"

Massimiliano Conti 15 febbraio 2022 a

Mastelli incendiati, fioriere distrutte, bottiglie di vetro scagliate contro i muri, angoli e portoni ridotti a latrine, specchietti di motorini spaccati, schiamazzi e risse, furti nelle auto, tossici che ciondolano come zombie. Non siamo a Scampia né a San Basilio ma nel centro storico di Viterbo, ormai ridotto ad autentica terra di nessuno, come denunciano i vari comitati dei residenti. I quali, sempre più esasperati dal degrado e dalla microcriminalità, preparano un lungo cahier de doleance da sottoporre all’attenzione delle istituzioni e chiedono udienza al commissario prefettizio Antonella Scolamiero: “Sappiamo che, avendo assunto su di sé le deleghe di tutti gli assessori, è gravata da mille impegni, ma se volesse riceverci noi siamo disponibili”, dice Monia Mustica, portavoce del comitato dei residenti di via dell’Orologio Vecchio.

Va detto che molti dei problemi che affliggono la città dentro le mura sono annosi: ogni quartiere ha le sue “peculiarità” e le sue comunità che dettano legge: in via Cairoli e a San Faustino comandano i sudamericani, il Sacrario è una piazza di spaccio, nella zona di via dell’Orologio Vecchio finiscono per stazionare gli utenti del Sert di via Romiti. La novità degli ultimi tempi sono i gruppi di giovanissimi, che soprattutto nel fine settimana, dal tramonto all’alba, prendono in ostaggio intere zone. Nel migliore dei casi si tratta di ragazzi maleducati, nel peggiore di vere e proprie baby gang che danno libero sfogo a tutta la rabbia e alla frustrazione accumulate in due anni di restrizioni dovute alla pandemia. Fatto sta che la sopportazione dei residenti e dei commercianti - quei pochi che resistono - ha raggiunto negli ultimi tempi il livello di guardia.

“Un tempo se uno conosceva l’assessore competente o il consigliere comunale qualcosa riusciva a ottenere, magari anche solo l’intervento dei vigili urbani - continua Monia Mustica -. Oggi siamo abbandonati a noi stessi, nonostante in questi mesi abbiamo mosso mari e monti per avere attenzione da parte delle istituzioni. Da anni chiediamo che il Sert di Porta Romana venga spostato altrove, da anni chiediamo le telecamere, ma finora nulla si è mosso. Anzi, la situazione è peggiorata: ormai abbiamo paura anche ad uscire di casa a certe ore. Il rischio di essere aggrediti da qualche ubriaco, tossico o malintenzionato è alto, così come quello di essere insultati dal ragazzino di turno, solo perché magari hai osato rimproverarlo per aver gettato una lattina per terra”.

“Siamo stati facili profeti quando abbiamo segnalato la crisi del centro storico - rincara il comitato dei residenti di San Pellegrino -. Il problema non è solamente di sicurezza. Chiaramente, bisogna rendere il centro più sicuro con controlli sistematici videocamere di sorveglianza. Ma il tema centrale è la prospettiva di rinascita di questa parte di città”.

E’ intorno a questo obiettivo, secondo il comitato, che va costruita una piattaforma d’azione: “Viterbo ha necessità, in questo senso, di aggiornare il software (il programma e il cervello che fa da guida): bisogna dare una dimensione nuova al centro storico, che sia legata alla prospettiva di una città d’arte in cui vi siano più residenti, più servizi turistici, più uffici pubblici. Ma è necessario aggiornare anche l’hardware: c’è bisogno cioè di interventi di rigenerazione urbana con edifici riqualificati e messi in sicurezza, strutture, pavimentazioni migliorate e più investimenti privati”.

