Viterbo, cani malati di tumore. Arriva il via libera per le cure

L’appello-denuncia una volta tanto non è caduto nel vuoto. Sia le amministrazioni comunali civitonica e vasanellese, sia la volontaria di Roma, si sono mossi per assicurare le cure ai cinque cani malati di tumore ospitati nel canile di Vasanello.

A darne notizia è Valeria Lanzi, la volontaria dell’Enpa che nei giorni scorsi aveva sollevato pubblicamente il problema tramite la sua pagina Facebook. “La volontaria ha preso il suo cane dal canile giovedì, speriamo ci voglia tenere aggiornati sulle sue condizioni - spiega l’esponente animalista -. Il Comune di Vasanello si è attivato: lunedì mattina dagli uffici hanno garantito che invieranno l’autorizzazione alle cure dei cani. Il Comune di Civita Castellana ha risposto per ora solo a voce, tramite l’assessora delegata: il protocollo ha girato la documentazione inviata dal gestore del canile e richiesta dall’amministrazione all’indirizzo sbagliato. A nulla è servita la mia telefonata di lunedì per confermare che tutto era già stato spedito, non mi è stato dato credito, si è comunque aspettato fino a venerdì per andare a verificare al protocollo e trovare l’errore".

"Verbalmente è stata confermata la volontà di autorizzare le cure, speriamo che ora si riesca a recuperare il tempo perso. Un volontario con cui collaboro mi ha detto che i tempi di risposta potrebbero anche considerarsi brevi. Concordo in pieno, ma non sono comunque tempi accettabili se hai un tumore da cui partono metastasi. Aspettiamo impazienti”, conclude.

