Viterbo, morto invalido di 61 anni che da un anno e mezzo viveva senza riscaldamento

B. M. 15 febbraio 2022 a

a

a

Lo ha trovato privo di vita la donna che negli ultimi mesi gli prestava assistenza domiciliare. E’ morto per cause naturali in quella stessa casa, in piazza San Carluccio, dove da quasi due anni viveva senza riscaldamento. Si chiamava Alessandro Cappetti, aveva 61 anni ed era invalido al 100%. Una storia come tante, fatta di sacrifici per sbarcare il lunario. Sacrifici silenziosi, fino a quando non ha potuto fare altro se non rendere pubblica la sua vicenda. Per questo motivo fu lo stesso Alessandro a raccontare al Corriere la situazione, nella speranza che il Comune, proprietario dell’abitazione, ponesse rimedio, perché, aveva detto, “senza acqua calda e riscaldamento non si vive bene”.

Oggi 192 nuovi contagi e un anziano morto a Orte

L’appartamento in cui viveva Alessandro Cappetti è in uno stabile di piazza San Carluccio di proprietà del Comune. Circa due anni fa la caldaia che serve quattro appartamenti, tra cui il suo, si era rotta, e da quel momento per Alessandro era cominciata una vicenda senza fine. “La caldaia ci ha lasciato improvvisamente più di anno fa - spiegò - e da allora viviamo al freddo e siamo costretti a lavarci con pentole d’acqua riscaldata. Naturalmente abbiamo segnalato subito la cosa sia al Comune che ai Servizi sociali, ma a quel punto è cominciato un vero e proprio scarica barile tra questi due enti che si addossano l’onere della riparazione, con il risultato che al freddo ci stiamo noi, e dico noi perché nell’appartamento accanto al mio vive un’altra persona, anch’essa affetta da grave disabilità, che ovviamente sta al gelo e senz’acqua calda come me”.

Suicidio in carcere, in 4 davanti al gip per omicidio colposo

Questo raccontò alcuni mesi fa. La situazione della caldaia rotta si era protratta fino al punto che uno dei due enti - Comune e Servizi sociali - aveva proposto ai due malcapitati di provvedere da soli alla riparazione della caldaia. Cosa ovviamente impossibile, visto che Alessandro Cappetti viveva con il reddito di cittadinanza. Si trattava di una conquista recente che gli consentiva, grazie anche alla sua poca pensione, di poter pagare almeno l’affitto arretrato. L’acquisto di una caldaia era dunque fuori discussione. In quell’appartamento, al freddo, ha concluso la sua esistenza di stenti.

Coronavirus, morto uomo di 74 anni. I nuovi casi sono 131 e i guariti 439

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.