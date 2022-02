Viterbo, elezioni comunali. Chiara Frontini presenta il suo candidato ad assessore alla Cultura

Mattia Ugolini 15 febbraio 2022 a

a

a

“È ora”. Questo il claim con cui Chiara Frontini ha avviato la campagna elettorale del suo movimento, tappezzando la città di manifesti. È ora, sì, ma non si sa ancora bene di cosa. Ieri tutti si aspettavano l’annuncio ufficiale della sua candidatura a sindaco, del resto - mentre le due coalizioni bisticciano sui nomi - tutti gli occhi sono per lei. Ebbene, chi attendeva la notizia è rimasto deluso anche stavolta: non è stato annunciato il candidato sindaco, bensì l’assessore alla Cultura in quota Viterbo 2020. Come da pronostico, il profilo è quello di Alfonso Antoniozzi, frontiniano di ferro che, da talentuoso artista teatrale, nella scorsa consiliatura si è trasformato in politico.

Marini nega intese col Pd: “Voglio andare a destra”

La Frontini ha dribblato ogni sorta di domanda in merito alla sua terza discesa in campo, sostenendo come “in questo momento ci sia bisogno di parlare dei temi e non dei nomi” e lasciando il palcoscenico ad Antoniozzi. Il consigliere uscente ha sciorinato il programma dei ventiventini per quanto concerne la cultura: “L’assessorato - ha esordito - deve passare ad una gestione partecipata”. Le idee per rilanciare il settore: “Nel programma abbiamo inserito la creazione di centri culturali polivalenti in città e negli ex comuni, spazi comunali liberi da concedere in comodato d’uso a gruppi di associazioni culturali che presentino, in sinergia, una gestione credibile di quello spazio. Così - prosegue Antoniozzi - realtà e quartieri culturalmente morti possono risorgere, nel lungo periodo avremo una nascita di nuove associazioni culturali”. Nel libro dei sogni, il lirico inserisce anche il suo cavallo di battaglia: “Ripropongo quanto presentato in commissione cultura, ovvero far affittare il Teatro Unione alle realtà culturali viterbesi alla metà del prezzo, con la cauzione che dovrà essere meramente simbolica. Siamo - ha sottolineato - una città che ha tanti piccoli satelliti che raramente dialogano tra loro, la politica dei finanziamentini a pioggia ha creato una situazione in cui cane mangia cane. Dobbiamo riprenderci il teatro, tornando alla gestione diretta del Comune, con l’obiettivo di fare 120/150 alzate di sipario creando una stagione sperimentale, una amatoriale, una sociale e una per ragazzi. I fondi ministeriali sono dipendenti da quanti spettacoli si fanno”.

Arena: “Impossibile rifare la vecchia coalizione”

Una postilla anche sul teatro di Ferento: “Dovrà diventare il luogo dove tenere la stagione estiva del teatro cittadino”. Infine, Antoniozzi ha rivelato anche l’esistenza di un grande programma quinquennale, incentrato sulla narrazione di Viterbo: “Abbiamo una percezione molto povera, basata solo su medioevo e 3 settembre. Ma la storia viterbese parte dagli etruschi ed attraversa un lungo arco temporale. Bisogna raccontare tutte queste fasi, spiegando perché certi personaggi come Michelangelo erano qua”. L’idea è quella di utilizzare le figure di cinque donne simbolo che hanno cambiato il volto della Città dei Papi: Galiana, Donna Olimpia, Giulia Farnese e Giacinta Marescotti. “Così - ha concluso Antoniozzi - faremo esplodere i musei, invogliando i turisti a restare più giorni. Lavorando ovviamente con persone che sanno di cosa parlano, è possibile monetizzare tramite la cultura”.

Marini, Sberna e gran parte di Forza Italia sbarrano la strada alla ricandidatura di Arena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.