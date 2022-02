Viterbo, incidente sul lavoro in una cava. Agostini (Filca-Cisl): "Servono Più controlli"

15 febbraio 2022 a

“Incrementare i controlli attraverso i rappresentanti territoriali della sicurezza”. Lo chiede la Filca Cisl, a poche ore dall’incidente che si è verificato nella cava sulla Tuscanese. “In questo momento di rilancio del sistema delle costruzioni e di tutti i settori collegati - spiega il responsabile provinciale della Filca Cisl Francesco Agostini - è purtroppo chiaro che gli incidenti tendano ad aumentare. Per questo motivo abbiamo già chiesto l’attivazione di un percorso con la Prefettura per arrivare a una piattaforma condivisa all’interno della quale poter operare. Non si tratta certo di fare pressioni sugli imprenditori, ma di garantire controlli adeguati sul territorio, in modo tale che fatti simili non si ripetano”.

