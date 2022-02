Viterbo, Consiglio comunale a Montefiascone. Accordo per la pista ciclabile intorno al lago

Alessandro Quami 15 febbraio 2022 a

Ritorna il Consiglio comunale. Domani mattina, 16 febbraio, i rappresentanti dei montefiasconesi si ritrovano nell’aula di palazzo Renzi Doria. Alle 9 la sindaca Giulia De Santis, la presidentessa dell’assise Carla Mancini, gli assessori e i consiglieri di maggioranza e minoranza torneranno a parlare dei problemi cittadini.

Si tratta, come l’ultima seduta del 29 dicembre scorso, di un Consiglio comunale straordinario. Allora al centro del dibattito c’era Villa Serena, la società partecipata al 100 per cento dal Comune di Montefiascone e i suoi problemi (di assetto societario e di gestione presente e futura), mentre la convocazione di domani si basa su quest’ordine del giorno: i primi due punti riguardano l’approvazione dei verbali della seduta precedente e le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze che (soprattutto) l’opposizione indirizzerà alla giunta e alla maggioranza Pd-M5s-ex leghisti. Il primo vero argomento all’ordine del giorno è la convenzione tra i Comuni di Montefiascone e di Canepina per il servizio in forma associata della segreteria comunale.

Poi si dovrà arrivare all’approvazione del protocollo d’intesa tra i Comuni del lago di Bolsena per l’avvio del processo partecipativo finalizzato alla definizione di un accordo di programmazione negoziata denominato Rigenerazione urbana per pista ciclabile e percorso naturalistico del lago di Bolsena. Insomma, forse è la volta buona per una pista ciclabile intorno al quinto lago più grande d'Italia, e in senso più generale per dare un’infrastruttura utile ad ampliare l'offerta turistica per chi ama la natura e il turismo verde.

Altro punto: presa d’atto della nuova disciplina regionale in materia di centri anziani e approvazione del nuovo regolamento comunale del centro anziani del Comune di Montefiascone.

Si ricorda che nel Consiglio comunale di fine anno, l’ex sindaco e assessore ai Lavori pubblici Luciano Cimarello aveva lanciato l’allarme sui conti di Villa Serena srl: “Voi della giunta Paolini ci dicevate che la situazione di Villa Serena era rosea, mentre il 10 ottobre, pochi giorni dopo la vittoria alle elezioni elettorali, abbiamo preso atto di una pessima situazione finanziaria della società: i conti al 30 settembre 2021 evidenziano un rosso di 340mila euro. Come si è arrivati a questo punto? Io ho timore nel sapere quale saranno i conti al 31 dicembre, in quanto il Comune è l'unico socio di Villa Serena, e spetta al bilancio comunale ripianare le perdite. Ma allo stato attuale, noi rischiamo il dissesto finanziario del Comune”, aveva detto urbi et orbi Cimarello. Al di là delle polemiche, spesso sterili che ne erano seguite, dopo quelle parole il tema Villa Serena è tornato nel silenzio. Forse domani qualche notizia verrà fornita sulla più grande azienda falisca, che dà lavoro a più di cento persone e ne ospita altrettanti. Un'azienda dove la trasparenza gestionale non è mai stata il suo punto di forza.

