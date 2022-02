Viterbo, spaccio. Bracciante agricolo trovato con oltre un etto di hashish: arrestato

14 febbraio 2022 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo durante un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati di criminalità diffusa, hanno notato un uomo di origini africane che camminava per le vie del centro cittadino, e una volta vista l’autoradio dei carabinieri ha chiaramente dato segni di sentirsi osservato.

I carabinieri lo hanno lasciato camminare fino ad una via più isolata seguendolo a distanza senza perderlo con lo sguardo, ed una volta ritenuto di avvicinarlo in sicurezza, lo hanno affiancato e invitato a fermarsi, identificandolo in un cittadino originario del Gambia, incensurato, bracciante agricolo, e nella circostanza, trapelando fretta e nervosismo lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovando occultati negli abiti diversi involucri di cellophane per un totale di 17 grammi di hashish.

I carabinieri hanno quindi bloccato il soggetto fermato ed insieme a lui hanno proseguito l’attività andando a perquisire la sua casa, dove una volta terminate le attività, hanno trovato altri 117 grammi di hashish oltre a due bilancini di precisione utilizzati per dividere le dosi e copioso materiale per tagliare e confezionare la droga in dosi; a quel punto i carabinieri hanno dichiarato il bracciante agricolo in arresto per spaccio e lo hanno tradotto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri.

