Viterbo, incidente sul lavoro in una cava. Operaio rimane con il braccio incastrato in un nastro trasportatore. E' grave

Incidente sul lavoro nella mattina di lunedì 14 febbraio in una cava a Viterbo lungo la Tuscanese. Per cause che sono ancora da accertare un operaio di 51 anni è rimasto incastro con un braccio in un nastro trasportatore. L'uomo avrebbe perso quasi del tutto l'arto. Sul posto i vigili del fuoco i carabinieri e i sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato in elicottero in un ospedale romano in gravi condizioni.

