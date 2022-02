Morti due anziani, 280 nuovi positivi nel Viterbese

13 febbraio 2022 a

a

a

Covid, altri due morti. Sono una donna di 90 anni e un uomo di 85 anni residenti a Viterbo. Erano entrambi ricoverati presso l’ospedale di Belcolle.

I nuovi casi accertati ieri sono stati invece 280: 55 a Viterbo, 18 a Montefiascone, 15 a Civita Castellana e Fabrica, 14 a Tuscania, 13 a Nepi, 12 a Bassano Romano, 11 a Caprarola, 10 a Tarquinia, 9 a Faleria e Vetralla, 8 a Orte e Vitorchiano, 7 a Montalto, 6 a Ronciglione, 5 a Bolsena, Canino, Monterosi, Oriolo e Vasanello, 4 a Canepina, Castiglione, Marta e Soriano, 3 a Bagnoregio e Vallerano, 2 ad Acquapendente, Bomarzo, Capranica, Corchiano, Gallese, Piansano, Sutri e Vignanello, 1 a Calcata, Capodimonte, Carbognano, Civitella, Grotte di Castro, Ischia di Castro e San Lorenzo Nuovo. Stanno tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Omicron continua la ritirata. Contagi a picco: -37% in sette giorni



Comunicata inoltre la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 597 pazienti: 159 a Viterbo, 31 a Vetralla, 30 a Fabrica di Roma, 24 a Montefiascone e Vitorchiano, 22 a Civita e Soriano, 21 a Ronciglione, 18 ad Acquapendente e Tuscania, 15 a Nepi, 14 a Tarquinia, 13 a Sutri, 11 a Vallerano e Vignanello, 10 a Orte, 9 a Bagnoregio, Capranica, Caprarola, Graffignano, Monterosi, Oriolo e Valentano, 8 a Marta, 7 a Corchiano, 6 a Canepina, Faleria, Gallese, Montalto e Villa San Giovanni, 5 a Capodimonte e Piansano, 4 a Blera, Calcata e Monte Romano, 3 a Vasanello, 2 a Bassano Romano, Bolsena, Castel Sant’Elia, Proceno, San Lorenzo e Vejano, 1 a Barbarano, Bomarzo, Canino, Carbognano, Civitella d’Agliano, Grotte di Castro, Lubriano, Onano e Tessennano.

Ucciso dal Covid a 57 anni, era vaccinato con due dosi



Al momento, si contano 35 ricoveri nel reparto di malattie infettive, 5 in terapia intensiva Covid, 33 in medicina Covid di Belcolle, 10 in medicina Covid Montefiascone, infine 8798 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.