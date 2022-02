Festa degli innamorati, iniziativa speciale in due uffici postali del Viterbese

14 febbraio 2022 a

Anche nella Tuscia Poste Italiane celebra la Festa degli Innamorati e dedica a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica e un annullo filatelico speciale.

In provincia di Viterbo la cartolina e l’annullo filatelico saranno disponibili nei due uffici postali con sportello filatelico, a Viterbo Centro, in via Ascenzi, e a Tarquinia, in via Tarconte.

Con l’annullo filatelico speciale, oltre alla cartolina si potranno timbrare le corrispondenze presentate agli sportelli filatelici, presso i quali saranno disponibili i francobolli per l’affrancatura.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo.

L’iniziativa è in programma fino a oggi, giorno di San Valentino. Chi, dunque, ha voglia di aderire a questo progetto, può recarsi nei due uffici anche nella giornata di oggi.

A Tarquinia- si legge in un comunicato di Poste Italiane - l’iniziativa è affiancata da molti altri eventi realizzati da associazioni locali, a cominciare dalla panchina dedicata alle coppie che desiderano farsi un selfie.



