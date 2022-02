Inseguito e arrestato dai carabineri dopo che aveva gettato sacchetto con droga

13 febbraio 2022 a

a

a

Inseguimento a piedi nella zona del Sacrario, nella tarda serata di sabato, nell'ambito dei controlli messi in atto dai carabinieri per prevenire lo spaccio di stupefacenti. Arrestato uno straniero. Una pattuglia del Nucleo radiomobile ha notato un giovane che si aggirava con fare sospetto in piazza dei Caduti, ma l'uomo si è accorto di essere stato inquadrato e si è dato alla fuga, dopo aver gettato via sacchetto che poi si è appurato contenente marijuana.

Controlli dei carabinieri a San Faustino, spacciatore in manette e chiuso un bar

E' iniziato così da parte dei due agenti del Radiomomobile un inseguimento per le strade del Sacrario, mentre veniva recuperato l'involucrio gettato dall'inseguito. Inseguimento che si è concluso con la cattura del fuggitivo avvenuta in via Ascenzi.

Spaccio di cocaina alla stazione, un arresto e una denuncia

I carabinieri hanno a quel punto provveduto a perquisire anche l'abitazione dell'uomo, risultato essere un cittadino gambiano, ed è spuntato fuori in tutto oltre un etto di marijuana. Il giovane è stato tratto in arresto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.