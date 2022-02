Sodalizio facchini, sabato 19 febbraio l'assemblea dei soci: si rinnovano i vertici

13 febbraio 2022 a

Dopo l’emendamento al decreto green passi approvato in Senato che, di fatto, dà il via libera al ritorno del Trasporto della Macchina di Santa Rosa il prossimo 3 settembre, sabato 19 febbraio si rinnovano anche i vertici del Sodalizio dei facchini di Santa Rosa. L’assemblea dei soci è convocata per le 16,30 al Teatro Caffeina.

Torna il trasporto della Macchina di Santa Rosa

Un’assemblea che di fatto decreterà il rinnovo dei vertici in carica - il presidente Massimo Mecarini e il capofacchino Sandro Rossi - che già da qualche settimana avevano manifestato la volontà di riprovarci. Anche perché gli ultimi due anni il Trasporto è saltato per il Covid e sarebbe stato un peccato lasciare così.

Facchini, Mecarini e Rossi verso la ricandidatura

Dunque è stata presentata una lista unica a sostegno di Mecarini e Rossi con Lugi Apsromonte indicato come vicepresidente. Queste le candidature per la carica di consigliere: Stefano Corbucci, Massimo Corinti, Maurizio Tombolella, Massimiliano Perandria, Andrea Schiaffino, Maurizio Marinetti, Gianni Baiocco. Candidati per il ruolo di provibiri: Marco Gemini, Marco Latilla e Giovanni Aluisi. Candidati per il collegio dei revisori dei conti: Gianluca Roselli, Claudio Grassi, Giuliano Giordani, Alvaro Fasanari.

