Viterbo, esplode bombola in una casa a Orte. Ci sono feriti

12 febbraio 2022 a

Esplosione nel tardo pomeriggio di sabato 12 febbraio in una casa di Orte in via Cappuccini. Ci sono almeno due persone ferite. L'esplosione ha causato, da quello che si è appreso, il crollo di parte dello stabile e sarebbe stata causata da una fuga di gas, probabilmente da una bombola. Sarebbero due le persone ferite estratte dalle macerie. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del 118. Feriti moglie e marito.

