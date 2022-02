Viterbo, cani malati di tumore: due Comuni rifiutano di pagare farmaci e cure

Massimiliano Conti 13 febbraio 2022 a

Maltrattamento di animali. Rischiano di incappare in questa fattispecie di reato due comuni della Tuscia e una volontaria di Roma, proprietari di 5 cani ospitati attualmente nel canile di Vasanello e affetti da tumori. I comuni in questione, Civita Castellana e appunto Vasanello, così come la volontaria rifiutano infatti di accollarsi le spese per le cure degli animali.

A denunciare il fatto è Valeria Lanzi, volontaria dell’Enpa, ricordando come la sentenza n. 22579 emessa il 23 maggio 2019 dalla sezione III della Corte di Cassazione abbia configurato come reato di maltrattamento di animali “anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica”.

“Sabato 29 gennaio tramite volontari dell'Enpa sono stati effettuati esami citologici e radiografici per valutare le formazioni presenti su alcuni cani custoditi in un canile della provincia di Viterbo (quello di Vasanello, ndr) – ha scritto Valeria Lanzi sulla sua pagina Facebook - . Su cinque animali sono state riscontrate neoplasie. In particolare, due cani del comune di Vasanello hanno mastocitomi, un cane di Civita Castellana un melanoma, un altro cane sempre di Civita Castellana un sarcoma dei tessuti molli mentre il cane della volontaria di Roma ha anch’esso un mastocitoma. Tutti i proprietari hanno ricevuto i referti rilasciati dall'oncologo che ha effettuato gli esami sabato sera. Gli stessi referti sono stati inviati al titolare del canile. I comuni hanno anche ricevuto i preventivi per le cure che, in ragione del servizio di volontariato su cui si fonda l'intero intervento, è ridotto unicamente ad un rimborso dei costi”.

Ad oggi i comuni di Vasanello e di Civita Castellana, denuncia la volontaria, non hanno ancora risposto, mentre la donna di Roma “ha annunciato che sarebbe venuta a prendere il cane praticamente ogni giorno ma non lo ha ancora portato dal veterinario e non sembra avere intenzione di farlo”.

Il cane di Civita Castellana affetto da melanoma, per la cronaca, è nato in canile e a marzo compirà 13 anni, mentre quello della volontaria è stato portato in canile a due mesi e ora ha 6 anni. “Non è l'unico che la volontaria sta tenendo in canile come se fosse in pensione”, conclude Valeria Lanzi.

Su Facebook, a commento del post, si è scatenata inevitabilmente la rabbia degli animalisti sia contro i comuni di Civita Castellana e Vasanello che contro la volontaria di Roma. Quest'ultima, a quanto pare, sarebbe recidiva. C’è anche chi ha invitato tutti gli attivisti a dar vita a dei sit-in sotto i due comuni per richiamare le amministrazioni alle loro responsabilità.

