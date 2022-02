Viterbo, San Valentino. A Tarquinia panchina dell'amore per un selfie di coppia

B. M. 13 febbraio 2022 a

Fino a domani, 14 febbraio, a Tarquinia sono in programma una serie di eventi e iniziative tutte dedicate agli innamorati. Per questo alcune panchine in giro per la città saranno personalizzate a tema San Valentino, divenendo scenari ideali per un selfie di coppia: chiunque vorrà postarlo sui propri social taggando la pagina dei Divini Commercianti di Tarquinia e identificando lo scatto con l’hashtag #TarquiniainLove parteciperà all’estrazione finale con l’opportunità di vincere una cena - naturalmente per due - nei ristoranti della città.

Dopo il successo dello scorso anno, la coppia Marco Rossi e Aurora Montanaro scende di nuovo in campo, oggi alle ore 10, con la passeggiata-racconto “Il volto di Giulia Farnese - il suo ultimo grande amore”, nel borgo medievale di Carbognano. Il tema è l’ultimo matrimonio felice di Giulia Farnese, la Bella, la sua modernità ed emancipazione, il suo istinto di donna, tematiche così importanti ed attuali nella società di oggi. Al termine della passeggiata aperitivo finale con tutti i partecipanti. Per info e prenotazioni, contattare l’associazione socio-culturale Il Fascino del Passato:329 1315380 - 3519524995.

I volontari e le volontarie di Gay Center, Arcigay Roma, Arcigay Castelli Romani, Arcigay Latina, Arcigay Frosinone, Arcigay Rieti, Unipride Viterbo e Per un Arcigay anche a Viterbo, augureranno un buon San Valentino distribuendo flyer e baci Perugina. A Viterbo l’iniziativa a sostegno del Lazio Pride 2022 si svolgerà domani dalle 10 alle 13 all’Unitus, in via Santa Maria in Gradi, e dalle 16 alle 18 in piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, Piazza del Gesù e piazza della Morte.

