Viterbo, San Valentino. La festa degli innamorati rilancia i ristoranti

I ristoratori di Viterbo pronti a scommettere di nuovo sulla ripresa, l’occasione è quella giusta, una di quelle in cui di solito si approfitta per uscire di casa, la festa di San Valentino. Molte le proposte per solleticare la gola e il romanticismo delle coppie. Il movimento di questi ultimi giorni e le notizie della riduzione di contagi, con conseguente allentamento delle restrizioni, sta cominciando a dare i suoi frutti. “Si - risponde una delle responsabili del Kokusai di Viterbo, in via della Palazzina - ci sono arrivate diverse prenotazioni e da noi va molto la richiesta delle nostre salette Tatami, dove si può mangiare in due in totale sicurezza e con il distanziamento assicurato. Però anche la sala ristorante normale assicura quanto previsto dal protocollo. La formula è quella del All You can eat. La speranza è quella di tornare presto alla normalità”.

Anche il titolare del ristorante il Gargolo, in piazza della Morte, appare sollevato da questa nuova ventata di cauto ottimismo rispetto ai contagi da Covid 19, che sono costati lacrime e sangue ai ristoranti di Viterbo e provincia: “C’è movimento - dice il titolare - le richieste ci sono per San Valentino e finalmente possiamo dire di essere fiduciosi. Ci arrivano telefonate e richieste, e questo fa ben sperare per il prossimo futuro”. Eugenio Moschiano, il noto chef della Bottega degli Chef, in via Gorizia, si è invece organizzato con la consegna a casa: “Abbiamo una proposta di pesce e una di carne per la serata di San Valentino, e c’è un clima di vivacità che prima non si registrava. Le notizie sul virus e sul suo depotenziamento stanno riavvicinando la gente a un ritorno alla leggerezza, non solo dal punto di vista sanitario. Noi facciamo cibo da asporto o lo portiamo direttamente a casa, ma le chiamate sono tante e questo fa capire che la fiducia dei consumatori, anche in questo settore, sta crescendo”.

Nico, del ristorante Lab di Viterbo, è sulla stessa lunghezza d’onda: “Siamo quasi al completo per San Valentino e siamo felici di questo. Per ora il risveglio del popolo dei consumatori sembra consolidato nel fine settimana e in queste occasioni. La speranza è che si consolidi la tendenza e si cominci ad avviare un progressivo miglioramento”.

