Viterbo, elezioni comunali. Arena: “Impossibile rifare la vecchia coalizione”

Mattia Ugolini 13 febbraio 2022 a

a

a

“Agli occhi degli elettori apparirebbe incomprensibile rivederci tutti insieme dopo quel che è successo a dicembre”. Parla Giovanni Arena, che, nell’ipotesi in cui Forza Italia dovesse rientrare nel centrodestra come auspicato almeno a parole da Giulio Marini, si dice pronto a sfilarsi dalla competizione elettorale. L’ex sindaco vuole infatti correre con una lista autonoma nella speranza di arrivare al ballottaggio, motivo per cui non ha preso per niente bene quanto affermato dal nuovo commissario azzurro nei giorni scorsi, ovvero che l’obiettivo è di ricomporre la coalizione, non quello di imporre la candidatura Arena.

Marini (Forza Italia): “Non possiamo accettare ultimatum”



“C’erano tanti progetti che dovevano vedere la luce quest’anno - dice ancora Arena tra il serio e il faceto - ma qualche cattivone ha deciso di fermare tutto, forse perché aveva altri programmi per il futuro”. Ancora visibilmente amareggiato per la caduta della sua amministrazione che, secondo lui, non è stata così pessima, aggiunge: “Credo di aver dato molto alla città, siamo stati quelli che hanno investito di più da vent’anni ad oggi. Come faranno Lega, FdI e Fondazione a ripresentarsi? Se la mia giunta è stata così infausta non potranno certo dire di aver fatto cose eccezionali neanche loro, dato che avevano ben sette assessorati”.

E’ un fatto che la ricandidatura di Giovanni Arena dipenderà dalla strada che intraprenderà il suo partito, ufficialmente all’opera per ricucire lo strappo con la coalizione, anche se tutti credono che in realtà Marini voglia l’intesa con il Pd. Arena evidentemente l’ha capito molto bene e non si fida. Sa che, sia in un verso che nell’altro, cioè senza lista autonoma, lui rischia di restare a piedi.

Destino incerto nel frattempo anche per Antonella Sberna, campionessa di preferenze alle ultime comunali. In molti la danno in procinto di uscire da Forza Italia per entrare in Fratelli d’Italia, ma da lei arriva un secco no comment: “Al momento - dichiara l’ex assessore al Corriere - non ci sono novità, resto dove sto”. Non una conferma, ma nemmeno una smentita, dunque. E mentre sotto traccia si consumano grandi manovre, ieri è stata annunciata la quarta lista del centrodestra, quella del Popolo per la famiglia. Si va ad aggiungere a quelle di Lega, FdI e Fondazione ed è probabile che arrivi anche una quinta lista di ispirazione civica.

Luisa Ciambella: "Tutela territorio, Talete e rifiuti i problemi da affrontare"

Resta tuttavia da sciogliere il nodo candidato sindaco: Rotelli, stando a quanto trapela da fonti a lui vicine, non è convinto di scendere in campo. Teme cospirazioni ai suoi danni e, in effetti, persone che potrebbero giovare di un suo eventuale impiego full time a Palazzo dei Priori ce ne sono eccome: dai leghisti fino ad arrivare ad alcuni suoi stessi compagni di partito, a cui rimprovera di averlo inguaiato dando in pasto alla stampa l’indiscrezione secondo la quale, in lizza per il totosindaco, c’è anche lui, che aveva invece chiesto il massimo riserbo. Teme che si sia voluto bruciare il suo nome e anche per questo non ha ancora comunicato agli alleati la sua volontà.

Marini nega intese col Pd: “Voglio andare a destra”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.