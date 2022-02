Viterbo, energie rinnovabili. Boom di pannelli fotovoltaici sui tetti

Massimiliano Conti 13 febbraio 2022 a

In provincia di Viterbo quasi un tetto condominiale su dieci è munito di pannelli solari. Che tra la Tuscia e il fotovoltaico ci fosse grande “attrazione” lo si sapeva, considerato il vero e proprio assedio di impianti a terra che il territorio sta subendo da anni, e considerate anche le mobilitazioni dei cittadini degli ambientalisti per contrastarle, come quelle guidate dal sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi e dall’ex consigliera comunale di Viterbo Luisa Ciambella. La novità è che la Tuscia si colloca nei piani alti pure nella classifica italiana degli impianti privati “in aria”.

A rivelarlo è la quarta edizione del Barometro del fotovoltaico in Italia realizzato dalla Elmec Solar, azienda varesina operante nel settore, i cui dati sono stati rielaborati dal Sole 24 Ore. Nell’infografica pubblicata dal quotidiano economico l’asse delle ascisse mostra la variazione percentuale nel numero di impianti installati tra giugno e settembre 2021, mentre quello delle ordinate la percentuale di edifici fino a 4 piani non provvisti di impianti fotovoltaici. La provincia di Viterbo ha il 90,91% dei tetti sprovvisti di pannelli, il che significa che i condomini alimentati da energia solare sono il 9,09%, che è tra le percentuali più alte d’Italia e la più alta del Lazio: al secondo posto troviamo Roma con con l’8,71%, quindi Latina con il 6,82, Rieti con con il 4,52% e infine Frosinone con appena il 3,97% degli edifici autosufficienti dal punto di vista energetico. Una spinta al fotovoltaico sui tetti l’ha sicuramente data il superbonus 110% che nell'ultimo anno ha convinto molti condomini a compiere il grande passo. Tra giugno e settembre 2021 il numero di impianti installati nella Tuscia è cresciuto del 2,2%, e anche in questo caso il dato è il più alto della regione: seguono Frosinone con un incremento del 2,1%, Roma con il 2% e, a chiudere, Latina e Rieti a pari merito con un aumento dell’1,8%. La potenza totale installata sui tetti del Viterbese a 485,23 megawatt.

Nella classifica nazionale svetta la provincia di Treviso con quasi il 15% degli edifici dotati di pannelli, mentre la maglia nera spetta a quella piemontese di Verbano-Cusio-Ossola con il 2,6.

In totale ci sono circa un milione di impianti fotovoltaici installati sui tetti dei palazzi di tutta Italia. La prima regione per potenza degli impianti privati posizionati su edifici con meno di 4 piani è la Puglia con 2.933 megawatt installati. Seguono Lombardia con 2.656 ed Emilia Romagna con 2.236. In coda la Valle d’Aosta con appena 26 megawatt.

