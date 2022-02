Viterbo, ladri travestiti da addetti dell'acquedotto. Derubata anziana a Civita Castellana

13 febbraio 2022 a

a

a

Ladri travestiti da finti addetti dell'acquedotto. E' allarme in diverse parti della Tuscia: da Vetralla a Nepi fino a Civita Castellana dove nei giorni scorsi un'anziana sarebbe stata derubata. Da quello che si è appreso l'anziana avrebbe fatto entrare due uomini, con una divisa da lavoro, che alla porta avevano detto di essere tecnici dell'acquedotto che dovevano dare una controllata al contatore dell'acqua. Una volta in casa mentre uno dei due si faceva fare strada verso il contatore, l'altro ha aperto i cassetti impossessandosi di contante e gioielli.

Raffica di furti nelle auto, aperte automobili in via del Paradosso

Stesso modus operandi utilizzato da una coppia di presunti ladri che tuttavia, sempre in settimana, sono stati messi in fuga a Vetralla. Da quello che si è appreso i due malviventi si sarebbero poi sbarazzati dell'automobile con la quale si sono allontanati dal centro abitato. Auto che ora sta per essere analizzata dai carabinieri che indagano su questo tentativo di furto. I finti tecnici dell'acquedotto sono stati messi in fuga anche a Nepi un attimo prima di colpire in casa di un anziano. Si tratta delle stesse persone? Oppure agiscono più bande. Su questo punto le indagini sono ancora aperte.

Tornano alla luce 10 tombe etrusche. Una restituisce ricco corredo funerario

Il consiglio è sempre lo stesso. Non far entrare in casa, a meno che non si qualifichino in maniera chiara oppure se si ha un appuntamento, tecnici dei vari servizi (acqua, elettricità, telefono) che chiedono di verificare bollette o contatori. Infatti nessun operatore manda tecnici in giro per questo tipo di verifiche.



Ladro sorpreso mentre tenta di aprire un'auto: arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.