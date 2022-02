Viterbo, gatta Mina cliente fisso delle Poste di Gallese. Si mette in fila tutte le mattine

13 febbraio 2022 a

A Gallese la prima e più affezionata cliente dell’ufficio delle Poste Italiane, situato nel centro storico del grazioso paese della Bassa Tuscia, è un gatta di nome Mina. Sembrerà strano, ma è così. Ogni mattina Mina aspetta sulla panchina della piazzetta che l’ufficio apra, per poi infilarsi con discrezione al suo interno. Come un normale cliente umano si mette in fila e aspetta con pazienza il suo turno. Certo non ha nulla da versare o da ricevere allo sportello, ma la sua presenza è ormai abituale tanto che viene considerata con affetto “la gatta delle Poste”. Mina non dà fastidio a nessuno, anzi è a tutti gradita perché è discreta e si fa volere bene. Una volta terminato il suo turno Mina esce dall’ufficio per godersi beata il sole sulla finestra come fanno tutti i gatti.



