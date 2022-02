Viterbo, piscina comunale di Civita Castellana chiusa. Rifondazione chiede un'assemblea

Alfredo Parroccini 13 febbraio 2022 a

a

a

A che punto sono i lavori della piscina comunale, chiusa da anni e rimpianta dai cittadini? A sollevare questo importate problema è il gruppo consiliare di Rifondazione Comunista.

“Abbiamo effettuato un breve sit-in davanti alla piscina comunale - spiegano i due consiglieri Yuri Cavalieri e Maurizio Romani - struttura che, insieme alla Scuola primaria Gianni Rodari ed al Belvedere Falerii Veteres, è diventata il simbolo del pietoso stato di abbandono in cui versa la nostra amata Civita Castellana. Con questa protesta abbiamo voluto sottolineare la nostra indignazione verso un’amministrazione comunale che, da quando si è insediata, è stata capace solamente di fare promesse”. Poi i due esponenti di Rifondazione Comunista aggiungono: “Nell’anno passato l’assessore ai Lavori Pubblici Angeletti aveva assicurato che la piscina sarebbe stata riaperta prima entro settembre 2021 e successivamente entro fine anno, naturalmente senza che nella realtà si sia mosso nulla”.

Nella Tuscia arrivano i soldi per i mangiaplastica

Poi affrontano il tema della scuola: “Sempre nei mesi finali del 2021 l’amministrazione comunale comunicava entusiasticamente la riapertura della scuola ‘Gianni Rodari’ entro la fine del 2022; ebbene siamo ormai arrivati a metà febbraio e dell’inizio dei lavori non si vede nemmeno l’ombra. Ora noi non vogliamo fare facili strumentalizzazioni e mera propaganda su queste tematiche e vogliamo che sia chiaro che non riteniamo giusto scaricare solo su questa amministrazione comunale problematiche che sono presenti da anni sul territorio,ma vogliamo che vengano date ai cittadini informazioni corrette e realistiche in merito alle tempistiche che riguardano la ripresa dei lavori e la fruibilità di queste due strutture così importanti per la nostra comunità.Soprattutto vogliamo che si inizi ad affrontare i problemi con serietà, smettendo di sparare date facendo false promesse”.

Eroina e cocaina in casa, arrestato straniero



“Chiediamo dunque - concludono i due consiglieri comunali di Rifondazione Comunale - che vengano convocate urgentemente due riunioni aperte sul modello di quella fatta per il Biodistretto della via Amerina e delle Forre, in cui Amministrazione comunale, forze politiche, tecnici, insegnanti, associazioni e cittadini possano esprimere il proprio parere in maniera chiara e senza ambiguità”. Insomma, Rifondazione comunista chiede tempi certi per completare i due interventi”.

Notte di schiamazzi in pieno centro storico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.