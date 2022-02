Viterbo, furti. Ladro sorpreso mentre tenta di aprire un'auto a Montalto: arrestato

12 febbraio 2022 a

I carabinieri della stazione di Montalto di Castro nel corso di un servizio perlustrativo hanno notato due individui che si aggiravano in modo sospetto vicino a delle auto in sosta, hanno iniziato un breve servizio di osservazione e li hanno visti aprire una delle auto per rubare una borsa ed una valigetta dall’interno, immediatamente si sono avvicinati e sono intervenuti, sono scesi dall’auto ed hanno bloccato i due ladri recuperando la refurtiva; i due ladri sono quindi stati condotti in caserma a Montalto e sono stati dichiarati in arresto e tradotti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Tuscania, la refurtiva recuperata è stata consegnata al legittimo proprietario nel frattempo avvisato dai carabinieri della Stazione

