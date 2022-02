Viterbo, morto Armando Stefanelli. Esponente di spicco della Dc ed ex sindaco di Tessennano

F. Erc. 12 febbraio 2022 a

Si è spento nella propria abitazione di Tarquinia, all’età di 94 anni, Armando Stefanelli. Per quasi un decennio, agli inizi degli anni Settanta, fu eletto nelle file della Dc viterbese, e fu sindaco di Tessennano, suo paese di origine. L’inizio del suo mandato fu messo alla prova dal terremoto del febbraio del 1971 che colpi la zona di Tuscania e paesi limitrofi come Arlena e appunto Tessennano dove vi furono ingenti danni nel centro storico e alla chiesa parrocchiale di San Felice: proprio in quella situazione dimostrò determinazione riuscendo a fare avere ingenti risorse per la ricostruzione. Sono famose le sue missioni a Roma, dal presidente Andreotti. A volte andava senza preavviso riuscendo a riportare a casa un esito favorevole agli interessi della sua comunità.



