Viterbo, Santa Rosa. Torna il trasporto della Macchina. Approvato l'emendamento

Daniela Venanzi 12 febbraio 2022 a

Il Senato ha approvato l’emendamento al decreto legge green pass, presentato dalla Lega, che consente in zona bianca le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto.

“E' una bella notizia, mi auguro così che quest'anno per tutti i cittadini viterbesi si possa ritornare alla normalità e a festeggiare come nel passato, la nostra amata Santa Rosa, con il trasporto della Macchina". A parlare così è Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio dei facchini, che non nasconde la felicità di sapere che la via è quella di un tre settembre come la città era abituata a vivere: "Ci sono tutti i presupposti sanitari - spiega infatti Mecarini - perché questo accada, il 31 marzo finisce tra l'altro lo stato di emergenza e i contagi Covid di questi giorni stanno dimostrando che è giusto andare in questa direzione. Mi auguro che l'amministrazione che subentrerà - conclude il presidente - abbia voglia di rimettere in moto tutto, di far rifiorire Viterbo, il suo bellissimo centro storico, di rimetterla al giusto posto, così come merita. Su questo sono fiducioso".

Anche Raffaele Ascenzi, l'architetto ideatore di Gloria, è carico di entusiasmo e se possibile ancora più positivo rispetto alla possibilità del Trasporto: "Si mette bene, al di là dell'emendamento che sicuramente è rafforzativo di un ritorno alla normalità e del Trasporto così come da tradizione, i presupposti ci sono a prescindere. Insomma - spiega ancora Ascenzi - stanno parlando di fine campionato di serie A con un cento per cento di capienza negli stadi, dove potranno andare giocatori e pubblico, per cui è ovvio che anche questo tipo di manifestazioni non potrà incontrare ostacoli. Se anche dovessero permanere delle difficoltà nel futuro, è comunque possibile progettare un piano di sicurezza, un controllo e un servizio capillare di vigilanza che assicuri un Trasporto in tutta tranquillità. Quest'anno il Trasporto della macchina di Santa Rosa è davvero possibile realizzarlo. E di questo - conclude l'architetto Ascenzi - non posso che essere felice".

Insomma per quest'anno i vicoli e le vie di Viterbo torneranno finalmente ad accendersi sotto la bellezza illuminata della tanto amata Gloria e dei suoi devoti cittadini, a cui per due anni consecutivi è stata sottratta a causa del Covid 19. Praticamente tutti sono già lì, accanto all'ingresso di porta Romana per risentire l'emozionante grido di: "Sollevate e fermi".

