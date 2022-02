Viterbo, eroina e cocaina in casa. Arrestato straniero a Orte. Sequestrato un chilo di sostanza da taglio

11 febbraio 2022 a

I carabinieri della stazione di Orte a seguito di uno sviluppo di un’attività informativa nata dal controllo del territorio, dove è emerso il sospetto che un cittadino africano originario del Gambia detenesse a casa droga per confezionarla e venderla, hanno deciso di bloccare il presunto spacciatore una volta uscito di casa e procedere poi alla perquisizione della sua abitazione. Una volta entrati, alla presenza dell’uomo i Carabinieri hanno dato corso alla perquisizione, ed hanno trovato occultati 5 dosi tra cocaina ed eroina oltre ad un kilo di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi; immediatamente il soggetto è stato dichiarato in arresto e tradotto in regime detentivo presso le camere di sicurezza della compagnia di Civita Castellana.

