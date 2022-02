Viterbo, elezioni comunali. Grillini allo sbando a pochi mesi dal voto

Massimiliano Conti 11 febbraio 2022 a

L’ex movimento liquido si è liquefatto. Una “gioiosa macchina da guerra”, per citare una celebre espressione di Achille Occhetto, a Viterbo il M5S non lo è stata mai, nonostante le percentuali altissime (sopra il 30%) mietute alle politiche sia del 2013 che del 2018 (primo partito in città in entrambe le votazioni). Da quel 2018 sono passati appena 4 anni ma sembrano un’era geologica. Complici anche le performance tutt’altro che esaltanti riportate dall’ultimo “portavoce” Massimo Erbetti in consiglio comunale, i grillini viterbesi appaiono oggi un esercito in rotta.

Da tempo non hanno più nemmeno una sede (quella di San Faustino è stata abbandonata a inizio pandemia) e a pochi mesi dalle comunali i candidati, la lista e il futuro sono ancora tutti da inventare. Ufficialmente a Viterbo le fila del movimento le tira Orietta Riccetti, già candidata nella lista pentastellata 5 anni fa, insieme al marito. Le discussioni si tengono perlopiù su whatsapp ma quanti siano attualmente i militanti nessuno lo sa. Non molti a giudicare dalla campagna di reclutamento che, in vista dell’appuntamento con le urne, il movimento ha deciso di avviare. Sulla pagina Facebook del movimento viterbese – i tempi dei meetup sono lontani – campeggia il manifesto giallo delle comunali 2022, ovvero l’immagine di un dito che punta in direzione dell’osservatore. Evidente il richiamo al celebre “I want you for U.S. Army” con cui gli americani arruolavano i giovani da mandare a combattere nella Prima guerra mondiale. E in effetti, date le premesse, le comunali per i grillini rischiano di trasformarsi in un massacro. Accanto all’indice puntato in questo caso c’è la meno assertiva scritta: “Diventa protagonista, chiamami e partecipa”. Il numero da chiamare, manco a dirlo, è quello di Erbetti, al quale molti ex militanti rimproverano di aver ridotto il M5S a ruota di scorta del Pd, già prima della nascita del governo Conte bis. Pionieri si nasce.

Tra i grillini viterbesi della prima ora che si sono allontanati dal movimento proprio per l’abiura di quelli che erano i valori fondanti, c’è l’ex consigliere Gianluca De Dominicis. Che il 22 dicembre scorso, all’indomani delle elezioni a Palazzo Gentili, sulla sua pagina Facebook commentava così la deriva presa dal movimento con il sostegno all’alleanza Pd-Forza Italia: “Gli amministratori provinciali non vengono più eletti dai cittadini ma... dai politici. Il M5S era assolutamente contrario e per questo i suoi eletti non partecipavano alla competizione, ritenuta solo l'ennesimo poltronificio, né votavano, rifiutando qualsiasi possibilità di ‘apparentamento’. Oggi tutto è cambiato e quindi anche questo principio, che condividevo appieno, è stato sacrificato all'altare della ‘politica’ (con la p minuscola, ovviamente). Per me si tratta solo di partecipare al poltronificio”.

In definitiva il M5S viterbese oggi appare come il partito di Erbetti e come un feudo dell’assessora regionale alla transizione ecologica Roberta Lombardi, nel cui staff l’ex consigliere comunale ha trovato lavoro. Anche la già citata pagina Facebook si limita perlopiù a fare da megafono alle torrenziali “opinioni” (non richieste) del “lider Massimo”. Al netto dell’adesione ad alcune cause come il gaypride viterbese e il no al deposito delle scorie nucleari, l’attività politica è ridotta ai minimi termini. Ma se ad Atene piange, nelle altre Sparta viterbesi il grillismo ha ben poco da ridere: ad eccezione di Tarquinia, dove vive e opera la consigliera regionale Silvia Blasi, in molte zone della provincia il movimento liquido è addirittura evaporato.

