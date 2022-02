Viterbo Covid, morto a 57 anni: era vaccinato con due dosi

R. V. 11 febbraio 2022 a

a

a

La variante Omicron fa meno paura, ma solo a livello statistico. Nella maggior parte dei casi, soprattutto se colpisce persone vaccinate, si risolve infatti in una quasi comune influenza. Ma non sempre, purtroppo, è così ed è per questo che non bisogna abbassare la guardia, ritenendo magari inutile la terza dose di vaccino. Omicron, infatti, anche se in percentuale minore rispetto alle precedenti varianti, può anche uccidere.

Infermieri aggrediti mentre fanno i tampo. Confael: "Servono controlli"

Prova ne è il decesso ieri, all’ospedale di Belcolle, di un uomo di 57 anni ricoverato da oltre un mese in terapia intensiva. La notizia è che, senza malattie pregresse, si era sottoposto solo alla prima e alla seconda dose. Non aveva ancora ottenuto il booster. La sua sembra che non sia una vicenda isolata. Si ha infatti notizia di un altro paziente, poco più che sessantenne, senza particolari problemi di salute e vaccinato anche lui solo con la prima e la seconda dose, ricoverato per più di un mese sempre in terapia intensiva. Alla fine se l’è cavata e nei giorni scorsi è stato dimesso, ma le sue condizioni di salute sono state a lungo disperate.

Fortunatamente, in tutta la provincia continua però il calo dei contagi, che ieri sono stati 335, un numero decisamente inferiore rispetto al picco registrato a metà gennaio e andato avanti fino alla fine del mese. Questa la dislocazione geografica dei casi comunicati ieri dalla Asl: 86 a Viterbo, 17 a Montalto di Castro e Montefiascone, 16 a Fabrica di Roma, 14 a Tuscania, 13 a Civita Castellana, Tarquinia e Vetralla, 12 a Bolsena, 11 a Bassano Romano, 10 a Ronciglione, 9 a Orte, 8 a Caprarola, 7 a Nepi, Soriano nel Cimino, Sutri e Vitorchiano, 6 a Vasanello, 5 a Monterosi e Vignanello, 4 a Bomarzo, Capodimonte, Capranica e Oriolo Romano, 3 ad Acquapendente, Canepina, Castiglione in Teverina, Corchiano e Vallerano, 2 a Bagnoregio, Canino, Civitella d’Agliano, Gallese, Gradolie Marta, 1 ad Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Carbognano, Ischia di Castro, Lubriano, Piansano, Proceno e San Lorenzo Nuovo. Di tutti questi casi due sono ricoverati a Belcolle, mentre 333 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Riaprono a metà undici discoteche: "Una luce in fondo al tunnel"

Sempre ieri è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 1245 pazienti, di cui 308 a Viterbo e a seguire 71 a Tuscania, 59 a Vetralla, 56 a Montefiascone, 52 a Tarquinia, 49 a Fabrica di Roma, 46 a Civita Castellana, 41 a Capranica, 40 a Nepi, 36 a Soriano nel Cimino, 34 ad Acquapendente, 33 a Corchiano, 33 a Sutri, 29 a Orte, 28 a Vignanello, 24 a Ronciglione, 23 a Bolsena e 20 a Vitorchiano.

Al momento ci sono 39 persone ricoverate nel reparto di malattie infettive, 5 in terapia intensiva Covid, 38 in medicina Covid, 9 in medicina Covid Montefiascone, 10903 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Da oggi niente mascherine all’aperto, ma è d’obbligo la prudenza.

Coronavirus, morto uomo di 57 anni. Sono 335 i nuovi casi e 1.245 i guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.