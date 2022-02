Viterbo, sassata contro il vicesindaco di Proceno durante lockdown. Sfilano i testimoni

V. T. 11 febbraio 2022 a

Andò nella seconda casa a Proceno nonostante il lockdown e in uno scatto d’ira sferrò un calcio a un sampietrino e colpì l’allora ex vicesindaco, ferendolo a un piede. È arrivato al giro di boa il processo a carico di un 54enne romano, il quale l’8 aprile 2020 aggredì verbalmente gli amministratori comunali, l’ex sindaco allora pro tempore Cinzia Pellegrini, e Roberto Pinzi, attuale primo cittadino del piccolo borgo dell’Alta Tuscia, che allora ricopriva la carica di vicesindaco, e l’ex assessore Alessandro Pifferi.

L’imputato diede in escandescenze a seguito dell’ennesima lite con una coppia di vicini di casa. Contro il 54enne per il reato di stalking si sono costituiti parti civili i due coniugi e per le lesioni la terza vittima, Roberto Pinzi, rappresentato dall’avvocato Vincenzo Dionisi. Stando a quanto riferito dalla moglie del 70enne, disabile, i problemi iniziarono nel 2014, quando il 54enne contestò alla coppia l’installazione di una pedana all’ingresso della loro abitazione che avrebbe agevolato gli spostamenti del marito portatore di handicap. “Il nostro vicino di casa ci provocava in tutti i modi. Ci controllava e ci scattava anche delle foto. Mi chiamava ad alta voce da lontano e mi diceva di stare attenta a quello che facevo. Cercavo di evitarlo e quando uscivo sceglievo strade alternative per non passare da casa sua – ha dichiarato la donna in aula un anno fa -. Avevo paura per mio marito che veniva denigrato da quest’uomo per la sua condizione”.

Ieri in aula è stato sentito un testimone, 19enne, anche lui residente in un appartamento confinante con quello del 54enne. Il giovane ha riferito di averlo incontrato solo raramente. La prossima udienza è stata fissata al 27 ottobre per l’ascolto dell’ultimo testimone della difesa e per l’esame dell’imputato.

