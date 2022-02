Viterbo, tragedia sfiorata. Colpisce con la pala il vicino di casa durante lite: condannato

V. T. 11 febbraio 2022 a

E’ stato condannato a 2 anni e 2 mesi un allevatore e addestratore di cani da tartufo, 72enne, che il 16 ottobre del 2019 aggredì a colpi di pala il vicino di casa 37enne, residente a Soriano nel Cimino, causando alla vittima lesioni alla testa e al volto. L’uomo, difeso dall’avvocato Riccardo Micci, fu trascinato in Tribunale per lesioni personali aggravate e stalking dal 36enne, il quale si costituì parte civile con l’avvocato Giuliano Migliorati.

Ieri in aula l’allevatore si è sottoposto alle domande delle parti riferendo davanti al giudice Francesco Rigato di essere stata lui la vittima dell’aggressione e che in passato c’erano stati problemi con i vicini circa i confini dei rispettivi terreni. Il 72enne stando alle ricostruzioni perseguitò il 37enne e i genitori, entrambi settantenni, per diversi mesi, scattando foto e registrandone i movimenti, riprendendoli con la fotocamera del proprio telefonino, pedinandoli e occultando con un telone i limiti degli appezzamenti di terreno di loro proprietà. In conclusione della requisitoria il pm ha chiesto una condanna a 8 mesi di reclusione.

Il legale delle vittime ha ritenuto che la versione fornita dal 72enne fosse inattendibile rispetto agli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento e che la vicenda si è evoluta anche in seguito. “Tuttora il mio assistito e i suoi genitori vivono con paura questa situazione”, ha precisato Migliorati.

