Viterbo, energie rinnovabili. Pronto l'impianto fotovoltaico in località Cipollaretta

E’ quasi pronto per essere allacciato alla rete l’impianto fotovoltaico in località Cipollaretta vicino alla Tuscanese. Si estenderà per 110 ettari e produrrà, secondo quanto riferiscono dalla socità che lo sta realizzando 87.5 megawatt di energia pulita. Una quantità in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 30 mila famiglie, con un risparmio annuo di circa 35 mila tonnellate di anidride carbonica. I lavori sono iniziati nel maggio del 2021 e termineranno indicativamente a marzo 2022, cosicché l’impianto potrà entrare in esercizio a marzo stesso. Il terreno su cui l’impianto è costruito sarà poi affidato a una società O&M che, tramite accordi con allevatori del posto, ne garantirà - dicono sempre dalla società - la continuazione agricola nel tempo così da creare “una perfetta unione tra la produzione di energia verde e il pascolo degli ovini”. Non solo pecore e capre, il progetto prevede anche l’installazione di arnie per consentire l’allevamento di api.

Il parco è stato finanziato in grid parity (senza incentivi pubblici) ed è stato promosso dall’associazione Gis (Gruppo impianti solari).

“Questo nuovo progetto nel Lazio conferma l’efficacia del modello che le nostre realtà si sono date. Siamo molto soddisfatti del successo dell’operazione anche per il livello degli investitori coinvolti in questo progetto”, commenta Raffaello Giacchetti, presidente di Gis.

La notizia della prossima messa in funzione dell’impianto, tuttavia, rende ancora una volta attuale il dibattito sulla regolamentazione di questo tipo di installazioni. In prima linea, ormai da anni, c’è la consigliera comunale Luisa Ciambella che non perde l’occasione per sottolineare come l’energia rinnovabile sta in realtà “sottraendo terreno all’agricoltura tipica, ai pascoli e dunque al nostro paesaggio”. “Piuttosto che piazzare questi impianti in zone da recuperare, tipo ex impianti industriali o aree da bonificare, si sceglie di intaccare il paesaggio: sono minacciate l’area di Civita di Bagnoregio, Ferento e Castel d’Asso, solo per fare qualche esempio”. I numeri - stando a ciò che dice la consigliera - sono quelli di un’invasione. “In provincia il fabbisogno è di 400 ettari in dieci anni, a Viterbo città si è arrivati a 600 ettari in soli due anni, tra impianti autorizzati o in via di autorizzazione, nella Tuscia, addirittura, a 5.000 ettari. E’ evidente che il territorio ha già dato molto di più di quello che serve”. Oltre a quello della Cipollaretta a Viterbo sono già autorizzati gli impianti in località Rinaldone (73 ettari, 46 mw), Petrignella (17,5 ettari, 11 mw), San Cataldo (8,53 ettari, 6,55 mw), Pian San Giorgio, Ferento (93 ettari, 72 mw). E’ in corso l’iter delle autorizzazioni per gli impianti in località Spessa e Pizzitella tra Viterbo e Montefiascone (66,2 ettari, 42 mgw), Groltte Santo Stefano-Celleno (135 ettari, 82 mw), Strada Camorelle vicino Castel D’Asso (70 ettari, 49,5 mw), Strada Mammagialla (10,2 ettari, 10 mw).

