Viterbo, Giorno del Ricordo. Oggi la commemorazione nella Tuscia

10 febbraio 2022 a

a

a

Oggi, 10 febbraio, si celebra il Giorno del Ricordo. Ricordo ancora vivo in cittadini ultraottantenni, testimoni degli eccidi avvenuti nelle foibe del Carso e dell’Istria dal 1943 al 1945: diverse migliaia di persone italiane, croate, slovene precipitate in cavità profonde, le foibe, appunto, alcune morte e altre vive, legate ai morti. Furono i partigiani iugoslavi di Tito a compiere atti di disumanità inenarrabile. In quegli anni, migliaia di persone fuggirono dall’Istria per scampare al destino tragico e approdarono in varie parti dell’Italia.

Federico Quaranta porta gli spettatori in Friuli Venezia Giulia: il Carso, confine della storia

Tante le iniziative in programma nella Tuscia per commemorare i viterbesi che persero la vita nelle Foibe. a Castiglione in Teverina, dalle ore 9, omaggio al monumento ai caduti in piazza Maggiore. A Civita Castellana, alle 9.30 il sindaco Luca Giampieri e l’assessore alla cultura Simonetta Coletta posizioneranno una corona d’alloro in memoria delle vittime delle foibe presso il monumento dei Caduti in via Gramsci. Poi sarà la volta del coinvolgimento delle scuole: dalle 10,30, infatti, nella sala consiliare del comune prenderà via una conferenza - che sarà possibile seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’ente - a cui parteciperà una delegazione di studenti. A Tuscania alle ore 11 intitolazione del largo Martiri delle Foibe nella zona adiacente la chiesa di Nostra Signora di Lourdes. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, a Vetralla, saranno deposti i fiori alla tomba del carabiniere Luciano Lupattelli, mentre alle ore 16 deposizione di una corona in via Martiri delle Foibe, nell’area del parcheggio Manzotti. Infine alle 17.30 a Oriolo Romano omaggio al monumento ai Caduti. Le iniziative, però, proseguiranno anche nel week-end. Sabato, in particolare, a Civitella d’Agliano, in piazza La Bella, con l’inaugurazione alle ore 10.30 del monumento dedicato ai martiri delle foibe e al carabiniere Giulio Mancini. Domenica, poi, alle 11 in piazza Martiri delle foibe istriane, a Valle Faul, omaggio al monumento in memoria di Carlo Celestini. “Commemoriamo i 15 martiri viterbesi morti nelle foibe e nei gulag comunisti in Jugoslavia - dichiara Silvano Olmi, ricercatore storico e dirigente nazionale del Comitato 10 Febbraio – e con loro le migliaia di nostri connazionali vittime dei criminali progetti del dittatore Tito”.

Giorno del ricordo, stucchevoli e patetiche polemiche puntuali come il Fisco

Alla commemorazione partecipa anche l’Archivio di Stato di Viterbo attraverso la riproposizione, sul proprio sito web (www.archiviodistatoviterbo.beniculturali.it) e sui canali social dell’istituto, della mostra documentaria permanente online che fu allestita nel corso del 2021. “Come nel caso della mostra sulla Shoah - afferma il direttore dell’Archivio di Stato, Angelo Allegrini -, l’esposizione di documenti originali dell’epoca, tratti dagli archivi di comune, prefettura e questura, conserva e rinnova la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Il Giorno del Ricordo non è un’invenzione di una sola parte politica ma una ricorrenza triste che al pari del Giorno della Memoria, della festa della Liberazione e di quella del 2 giugno - conclude Allegrini -, appartiene all’apparato celebrativo repubblicano, istituito per unire i cittadini e divenire così patrimonio condiviso di tutti gli italiani”.

La città ricordail massacro delle foibe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.