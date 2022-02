Incidente a Viterbo, scontro tra auto e moto. Due giovani in gravi condizioni

08 febbraio 2022 a

a

a

Due motociclisti, un ragazzo e una ragazza, sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Belcolle in seguito all’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle ore 19, lungo viale Fiume, tra le frazioni viterbesi di La Quercia e Bagnaia. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, infatti, si è verificato uno scontro tra una moto e due auto, una Cinquecento e una Mini, all’altezza del distributore di benzina Enerpetroli.

Frontale sulla Tarquiniese, pensionato muore sul colpo

Una delle due macchine sopraggiungeva dalla corsia opposta. In seguito alla violenta carambola tra i tre mezzi è anche caduto un palo della luce lungo la strada. Sul posto, dopo la richiesta immediata di soccorsi, sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato entrambi i motociclisti, un ragazzo e una ragazza, in codice rosso all’ospedale di Belcolle. I due, infatti, sbalzati dalla moto dopo lo scontro, hanno avuto la peggio. Presente sul luogo dell’incidente anche una terza ambulanza per soccorrere le altre persone che sono rimaste coinvolte nell’incidente.

Frontale tra Panda e tir. Muore cacciatore di Canepina

Viale Fiume è rimasta bloccata a lungo, con il traffico in direzione Bagnaia e in direzione Viterbo che è andato inevitabilmente in tilt, sia per consentire agli agenti della polizia locale di eseguire i rilievi sia per permettere agli addetti di ripulire la strada dai detriti.

Ottantenne ubriaco provoca incidente sull'Aurelia, denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.