Viterbo, "toppe in catrame sull'antica strada di Roccalvecce"

Strada principale dissestata, proprietà comunali nel degrado, ex scuola elementare inagibile, ambulatorio prossimo al trasloco e servizi inesistenti. Benvenuti a Roccalvecce, frazione di Viterbo dove, come denunciano i residenti, regna lo stato di più totale abbandono. La situazione è diventata insostenibile per i circa 200 abitanti del piccolo borgo sulla Teverina, attaccato a Sant’Angelo, a 22 km dal capoluogo. “Negli anni - scrive Mario Burla -, è stata più volte evidenziata l’assenza dell’amministrazione comunale.

La strada principale, via Maiocchi, versa in uno stato comatoso, lastricata di pietra basaltina costantemente oltraggiata da toppe di asfalto ogni qualvolta si staccano pietre per assenza di manutenzione. E’ abitudine, anche da chi interviene per il comune, rattoppare con il catrame il prezioso basolato e lasciare al margine della strada le pietre. E’ quanto successo lunedì scorso dopo un intervento in emergenza sulla rete idrica. Va ricordato che il centro di Roccalvecce è sottoposto a severi e giusti vincoli architettonici e paesaggistici”. “Le proprietà immobiliari del comune versano nel degrado più assoluto - prosegue Burla - e l’inagibilità dell’ex scuola elementare sta per generare la chiusura dell’ambulatorio del medico di famiglia, essenziale per chiunque ma soprattutto per la popolazione anziana che sarà costretta a doversi fare accompagnare in un altro paese, cosa che già accade da tempo per i servizi postali dopo la definitiva chiusura dello sportello che veniva aperto solo due giorni a settimana”.

Situazione drammatica, dunque, “anche perché in paese non c’è ombra di una qualsiasi attività commerciale. E in questi giorni, poi, come se non bastasse, è crollato un edificio lungo la strada di accesso al paese. Conseguenze? Il servizio di trasporto pubblico non arriva più - conclude Burla -, la raccolta rifiuti diventa un problema e gli spostamenti privati lunghissimi. I residenti sono isolati dal mondo. E se dovesse arrivare un’ambulanza o i vigili del fuoco? Aspettiamo che la tragedia si abbatta su questa piccola comunità, è solo questione di tempo”.

