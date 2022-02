Viterbo, auto incendiata al Riello. Individuato l'autore

08 febbraio 2022 a

La Polizia ha individuato il responsabile dell’incendio di un’auto, avvenuto poco dopo la mezzanotte dello scorso 27 gennaio nei pressi del deposito dell’azienda trasporti Cotral in località Riello.

La disamina dei filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona e l’attività d’indagine hanno consentito agli investigatori, nel giro di pochi giorni, di accertare l’origine dolosa dell’incendio dando, verosimilmente, volto e nome all’autore del grave gesto.

Stando agli elementi di prova sinora acquisiti, il responsabile sarebbe un uomo residente in città, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari e segnalato alla locale Procura della Repubblica in relazione ai fatti per cui si sta tutt’ora indagando.

