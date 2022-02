Viterbo, allarme Xylella. Batterio trovato anche nella Tuscia, preoccupazione tra i produttori di olio

Beatrice Masci 07 febbraio 2022 a

Accertata da un prelievo sottoposto ad analisi molecolare presso il laboratorio del Dafne dell’Università della Tuscia, e confermata dal laboratorio del Cnr di Bari, la Xylella fastidiosa ha fatto la sua comparsa anche nel Lazio, in modo specifico in un terreno tra Canino e Montalto di Castro, dove ha colpito un mandorlo. Non si tratta del batterio causa di danni ingenti in Puglia, ma della sottospecie presente in Toscana, dunque al confine con il territorio viterbese interessato dalla sua presenza.

Allarme e preoccupazione coinvolgono le associazioni agricole, timorose che possa contagiare gli oliveti. Nel frattempo, in attesa di ulteriori analisi e soprattutto risposte, l’area intorno al mandorlo colpito è stata transennata. Nei giorni scorsi, su prescrizione della Regione, la pianta malata è stata rimossa e distrutta, insieme a tre esemplari di Prunus spinosa che si trovavano nelle sue immediate vicinanze.

Gli agricoltori restano in attesa di ulteriori notizie provenienti dai laboratori del Dafne. “E’ una fortuna, per noi, avere sul territorio gli esperti dell’Unitus e in modo particolare i docenti che operano all’interno del Dafne - afferma Mauro Pacifici della Coldiretti -. Questo è motivo di rassicurazione. Conosciamo benissimo la problematica e per la Tuscia sarebbe un danno ingente. Sul nostro territorio, infatti, si producono ben tre dop: il Canino, l’olio Tuscia e di recente anche il dop Roma. Massima attenzione, dunque, viste le produzioni di pregio. Abbiamo aziende ottime e ben curate, il batterio creerebbe danni ingenti, per questo l’appello ai produttori è alla massima cautela durante le operazioni nei campi. E’ necessario prestare la massima attenzione durante le potature e sterilizzare accuratamente tutti gli strumenti che si usano”.

Remo Parenti, presidente di Confagricoltura, invita alla cautela e a non allarmarsi: “Attendiamo di conoscere tutti i risultati ancora in corso. Questo non vuol dire non preoccuparsi - spiega - ma evitare allarmismi che non giovano”. Parenti allarga poi il discorso, analizzando la situazione del settore: “Consideriamo che almeno il 10% dei terreni agricoli sono occupati da oliveti. Produciamo olio Evo, pregiato, ma dobbiamo fare i conti con i prodotti importati sia dalla Spagna che dalla sponda sud del Mediterraneo. Prodotti realizzati con impianti e sistemi moderni, che hanno costi inferiori ma non sono pregiati come i nostri”.

Si resta dunque in attesa, nella speranza che il batterio non abbia attecchito su altri mandorli, una delle coltivazioni minori, nella Tuscia, ma in crescita. Nel caso in cui, invece, il problema diventasse serio, occorrerà affrontarlo in modo deciso: “Prima di arrivare alla desertificazione - afferma Parenti - dovremmo capire quali sono le varietà colpite ed eventualmente puntare anche su specie non autoctone, se immuni. Si tratta, al momento, di ipotesi. Prima di tutto, però, aspettiamo i risultati definitivi e il parere degli esperti del Dafne”.

