Viterbo, precipita dalla finestra e atterra sul tetto di casa del vicino. Vivo per miracolo

Un uomo di 39 anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione ed è finito sul tetto di casa di un vicino.

E' successo oggi pomeriggio in via Cardinal La Fontaine, all'altezza di Palazzo Gatti, in pieno centro storico. A salvare il 39enne ci hanno pensato i vigili del fuoco, che hanno utilizzato le etniche speleo-alpino-fluviali per raggiungere il protagonista involontario dell'incidente, caduto in una zona inaccessibile agli altri mezzi.

Il malcapitato, riuscito a scendere attraverso la scala dei vigili del fuoco, è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari del 118.

