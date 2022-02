Viterbo, distretto ceramico. Export in crescita del 15%

Massimiliano Conti 06 febbraio 2022 a

Ammonta a 85 milioni il valore dell’export del distretto industriale di Civita Castellana tra gennaio e settembre 2021. Undici milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2020, pari a una crescita del 15%, e quasi 5 in più rispetto agli stessi mesi del 2019 (+ 6%). Un dato in controtendenza rispetto all’andamento dei poli tecnologici laziali, che in generale fanno invece registrare, nel raffronto tra il 2021 e il 2020, un calo delle esportazioni del 4,9%.

E’ quanto emerge dal Monitor dei poli tecnologici laziali elaborato da Intesa San Paolo. A pesare sulla ripresa regionale è - quasi paradossalmente vista l’epoca di pandemia - il dato negativo del polo farmaceutico (-11,6%), che sconta però “una fisiologica decelerazione dopo il boom degli anni precedenti”, come spiega l’indagine. Oltre al dato positivo del distretto viterbese, spiccano anche i segnali di recupero dei poli dell’aerospazio e dell’Ict, che hanno evidenziato una crescita a doppia cifra anche nel terzo trimestre. Il polo della ceramica di Civita Castellana ha superato quindi i livelli di export del periodo pre-pandemia, anche se all’orizzonte si stanno addensando nubi scurissime a causa dell’aumento dei costi di gas e luce, che per imprese fortemente energivore come quelle ceramiche rappresentano un peso insostenibile. I segnali negativi, in questo senso, già non mancano: alcune imprese stanno ricorrendo di nuovo alla cassa integrazione. Ma torniamo ai primi otto mesi del 2021, periodo in cui le aziende del polo civitonico hanno registrato un vero e proprio boom dell’export rispetto all’anno precedente, che, come noto, era stato funestato dal lungo periodo di lockdown. Entrando più nel dettaglio, l’ottimo risultato è stato raggiunto grazie allo sprint del terzo trimestre, che si è chiuso con oltre 28 milioni (+6,5% tendenziale e +15% rispetto al terzo trimestre del 2019). Il balzo in avanti più forte si è avuto nelle vendite verso le prime due destinazioni commerciali, Austria e Svizzera, mentre le esportazioni verso i mercati anglosassoni (Stati Uniti e Gran Bretagna), sono rimaste ancora sotto i livelli del 2019.

“La ripresa dell’export, che per alcuni distretti arriva dopo diversi trimestri di calo, conferma il trend di ripartenza per l’economia regionale - spiega Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo -. Stiamo attraversando una fase cruciale nella quale occorre rendere la crescita strutturale e diffusa, in primo luogo attraverso una lungimirante destinazione degli investimenti. In questa fase non c’è comparto che non sia coinvolto nel processo di digitalizzazione e transizione green, chi investe in queste direzioni avrà gli strumenti per affermarsi”. Nei primi nove mesi dell’anno Intesa San Paolo ha erogato circa 1,4 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine alle imprese laziali: “Siamo impegnati a sostenere le esigenze dei nostri clienti gestendo, là dove occorre, la scadenza delle sospensioni e delle moratorie - conclude Monceri - con allungamento dei finanziamenti in essere e sostenendo quegli investimenti che serviranno a recuperare competitività”.

