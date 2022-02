Viterbo, paura in via Monte Cervino per una fuga di gas. Strada chiusa

05 febbraio 2022 a

Una fuga di gas, avvenuta questa mattina in via Monte Cervino, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

A far scattare l'allarme un passante che, sentendo un forte odore di gas, ha chiamato i vigili del fuoco, intervenuti insieme ai tecnici del gas proprio per capire la provenienza della fuga.

Via Monte Cervino, di conseguenza, è stata isolata, chiusa da via Monti Cimini a via ;Monte San Valentino. Divieto di transito per auto e pedoni disposto dagli agenti della polizia locale.

