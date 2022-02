Viterbo, percepiscono reddito di cittadinanza senza titolo. Quindici denunce

05 febbraio 2022 a

a

a

I carabinieri della stazione di Orte, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo, hanno scoperto e denunciato per illecita percezione del reddito di cittadinanza 15 persone di cui 12 di origini straniere e 3 italiane che in totale hanno percepito 74.500 euro complessivamente.

Hanno incassato 52 mila euro di reddito di cittadinanza senza averne diritto. Scoperti e denunciati 8 furbetti

L’attività investigativa ha seguito una preventiva azione informativa sviluppata dai Carabinieri della Stazione di Orte che successivamente hanno investigato le persone sospettate collaborati dai carabinieri del Nil per la poro parte di competenza. I 15 denunciati a vario titolo hanno omesso di dichiarare la loro vera residenza, la loro reale permanenza in Italia nell’ ultimo decennio, e non hanno comunicato il loro reale reddito cosi da risultare indigenti, oltre ad omettere di comunicare eventuali familiari residenti e percettori di reddito da prestazioni lavorative.

Reddito di cittadinanza. Denunciati 12 furbetti: dichiaravano il falso sulla residenza

Al termine delle investigazioni sono dunque stati denunciati per illecita percezione del reddito di cittadinanza e sono state avviate le procedure per bloccare l’erogazione dei soldi.

Percepisce reddito cittadinanza in modo illecito, denunciato dai carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.