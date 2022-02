Viterbo, elezioni comunali. Fusco (Lega): “Sì a Rotelli senza alcun dubbio”

Mattia Ugolini 05 febbraio 2022 a

Un percorso sempre più aggrovigliato quello per le comunali, caratterizzato da un grande caos dentro tutti i partiti. In questo quadro, il senatore leghista Umberto Fusco ha una certezza: “Se Mauro Rotelli volesse fare il candidato sindaco avrebbe il mio appoggio incondizionato”. Ma senza forzature: “Questa non è una richiesta, naturalmente. Se lui vorrà, noi lo sosterremo, altrimenti il nostro nome sarà quello di Ubertini”. L’ex assessore all’urbanistica, per Fusco, ha tutte le carte in regola per fare il candidato sindaco: “E’ una persona capace che ha ricevuto molti complimenti per il lavoro svolto nella giunta. Noi dobbiamo valorizzare persone che sappiano amministrare il Comune come dei manager, che riescano ad organizzare e coordinare la squadra. Proprio come Claudio”.

Sul discorso alleanze, invece, il senatore opta per la diplomazia. Nessuna preclusione ideologica, sia nei confronti di Forza Italia che, addirittura, di Viterbo2020: “Io non chiudo le porte a FI. Vorrei dire a Marini che da parte nostra non arriveranno mai diktat, semplicemente vogliamo capire cosa intendono fare loro. Per quanto riguarda la Frontini, che ho conosciuta da giovane quando faceva l’assessore, posso dire che non avrei alcun problema a sedermici ad un tavolo qualora lei dovesse chiedercelo”. Resta però un dato di fatto: “Il centrodestra come lo conoscevamo prima è morto, ma anche Viterbo sta morendo e dobbiamo cercare una soluzione”.

Entrando nelle dinamiche di partito, Fusco fa il punto della situazione: “La composizione della lista è a buon punto. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno deciso di mettersi in gioco, a dimostrazione del fatto che la Lega c’è e che le critiche a Salvini lasciano il tempo che trovano. Tantissimi cittadini stanno ancora dalla nostra parte”.

Nonostante questa risposta dei viterbesi, però, la situazione in cui versa la città preoccupa e non poco: “Bisogna dare un impulso diverso, io spero nei prossimi giorni di poter dare una bella notizia, che riguarda il museo di Santa Rosa. Il futuro di Viterbo è il turismo, bisogna puntare su decoro urbano e sviluppo termale”.

Infine, una netta smentita sulle voci che lo danno in trattativa con Calenda per entrare in Azione: “Ho ricevuto un invito ad intervenire in un convegno, niente di più. Se puó interessare, prima delle provinciali sono anche stato a cena con Panunzi. Credo che il dialogo sia fondamentale per fare una buona politica, io non sono né di destra né di sinistra: io sono leghista e non ho bisogno di cambiare partito. Ricordo che sono in Lega dal 2008 a differenza di altri che hanno girato tutto l’arco costituzionale”.

