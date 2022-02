Viterbo, chieste altre tre condanne per la Mafia Viterbese. La requisitoria del pm

Valeria Terranova 05 febbraio 2022 a

Chiesti 9 anni e 9 mesi per Ionel Pavel e 7 anni e mezzo ciascuno per Manuel Pecci ed Emanuele Erasmi, finiti in manette all’alba del 25 gennaio 2019 nell’operazione denominata Erostrato. Il maxiblitz portò a 13 arresti consentì agli inquirenti di smantellare la banda italo-albanese capeggiata dai boss Giuseppe Trovato e Ismail Rebeshi, i quali sono stati già condannati in primo grado e in appello per associazione di stampo mafioso insieme ad altri 8 sodali.

Se nel corso del primo capitolo della requisitoria il pubblico ministero Fabrizio Tucci ha illustrato i contorni della vicenda investigativa e il quadro probatorio relativo al 32enne Manuel Pecci, il secondo è stato dedicato agli eventi e alle tesi accusatorie riguardanti il 56enne Emanuele Erasmi e il 38enne Pavel Ionel: “La storia di Erasmi è emblematica di una situazione di assoggettamento al gruppo criminale guidato da Trovato e Rebeshi ed è esemplificativo della forza di questa banda, contrassegnata da un metodo collaudato e preciso – ha affermato il pm -. La potenza della violenza si esprimeva con atteggiamenti intimidatori a cui seguì poi un’escalation di attentati nel 2017 e il 2018 e non solo. Erasmi era consapevole della caratura di questi soggetti”. L’attenzione della pubblica accusa si è poi spostata su Pavel Ionel, il cui contesto secondo il pm si discosterebbe dagli altri due. “Ci muoviamo in un ambito diverso – ha precisato Tucci-, in quanto Pavel era alle dipendenze di Rebeshi e lo fu per molto tempo, anche negli anni precedenti. Grazie alle intercettazioni, ai filmati delle telecamere di videosorveglianza e alle analisi dei tabulati telefonici è possibile dimostrare la presenza di Pavel in eventi cruciali. A confermarli anche le dichiarazioni del pentito Sokol Dervishi.”. L’udienza è proseguita con le arringhe dei legali che assistono le sei parti civili: il comune di Viterbo, Sos Impresa e l’associazione antimafia Caponnetto, l’imprenditore Ion Lazar, di origine romena, che organizzava le serate per i suoi connazionali alla discoteca Theatrò.

Dunque ancora una volta il pm ha ribadito le accuse contro Pecci ed Erasmi, i quali si sarebbero rivolti al sodalizio per risolvere i rispettivi contenziosi e Pavel avrebbe dato il suo contributo alla realizzazione di alcuni attentati commessi dai due boss. Si tornerà in aula il 18 marzo per le arringhe dei difensori Carlo Taormina, Fausto Barili, Giuliano Migliorati e Michele Ranucci.

