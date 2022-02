Viterbo, biblioteca al freddo e senza internet. Protesta a Civita Castellana

Alfredo Parroccini 05 febbraio 2022 a

Civita Castellana, nella biblioteca comunale Enrico Minio fa freddo e ci sono problemi tecnici con la wi-fi che ne limitano il buon funzionamento. A denunciare questa incresciosa situazione è il gruppo consiliare di Rifondazione Comunista. “Dopo numerose segnalazioni da parte di chi frequenta questa importante struttura pubblica - dichiarano i due consiglieri comunali Yuri Cavalieri e Maurizio Romani - ieri siamo andati a verificare personalmente lo stato in cui versa la biblioteca comunale Enrico Minio di Civita Castellana. Ebbene, la situazione è a dir poco disastrosa. I riscaldamenti non funzionano costringendo utenti e personale a morire di freddo, il sistema wi fi non è attivo, impedendo dunque agli studenti di poter navigare liberamente, inoltre, a causa della mancanza di questo servizio indispensabile, risulta impossibile prendere in prestito i libri, e per finire l’edificio è addirittura isolato telefonicamente".

"Riguardo ai problemi strutturali dell’edificio - continuano - sono ancora presenti, nonostante le numerose segnalazioni, copiose perdite d’acqua nei bagni e l’umidità sta deteriorando pareti, documenti e libri. E’ evidente che in queste condizioni la Biblioteca risulta scarsamente appetibile per gli utenti che infatti sono sempre più sconfortati e meno numerosi. Invitiamo pertanto - concludono i due consiglieri rifondaroli - l’amministrazione comunale di Civita Castellana a prendere atto della situazione e ad intervenire immediatamente. Da parte nostra, oltre che continuare a denunciare l’indecente stato in cui viene lasciata la Biblioteca, controlleremo che questa situazione di abbandono non diventi una scusa per cedere alla tentazione di dare in esternalizzazione un servizio e una struttura che per anni è stata un vanto riconosciuto della nostra comunità”.

Un peccato davvero per la storica biblioteca comunale di via Midossi che, soltanto pochi giorni fa aveva comunicato all’utenza il nuovo orario settimanale, con aperture di mattina e di pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, e anche di sabato dalle ore 10 alle ore 12. Come ben si sa, da parecchi decenni la biblioteca Enrico Minio, pluripremiata per la sua lodevole efficienza, rappresenta un punto di riferimento importantissimo sia per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che per gli adulti che amano leggere ed informarsi. La sua funzione culturale e sociale è fondamentale per la collettività. Il Comune deve intervenire al più presto per risolvere i problemi.

