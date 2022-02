Viterbo, elezioni comunali. Giovanni Scuderi: "A Santa Barbara troppi problemi irrisolti"

R. V. 05 febbraio 2022 a

Giovanni Scuderi non vuole passare come il candidato sindaco dei commercianti del centro storico: “Chi conosce e vive Viterbo da sempre, come me - dice - non può prescindere dall’interessarsi alle problematiche delle diverse aree che compongono la città e alle reali esigenze che gli abitanti quotidianamente esprimono e che fino ad oggi non hanno trovato risposte adeguate”.

E dunque subito riflettori puntati sul quartiere di Santa Barbara, “senza escludere gli altri - mette le mani avanti - ma procedendo un passo alla volta dimostrando di essere persone del fare”. “E’ importante - aggiunge - tenere a mente che Viterbo non si limita al solo centro storico, per quanto anche quell’area necessiti di interventi e investimenti ad hoc. Santa Barbara rappresenta una realtà che per troppo tempo è rimasta segregata ai margini dell’interesse della politica: pensiamo al problema della viabilità e ai disagi ad esso connessi; al taglio dell’erba; allo stato di degrado dei diversi parchi presenti nella zona; all’abbandono di rifiuti”.

Ergo: “Volendo dimostrare che non siamo ‘occasionali’, come i politici professionisti che negli anni ci hanno abituati ad assistere alla ‘questua’ di voti in vista dell’avvicinarsi delle elezioni, nella maggior parte dei casi senza tener fede agli impegni presi con i viterbesi, intendiamo prendere un impegno serio con i cittadini, ponendoci in prima linea a difesa dei cittadini e delle loro reali necessità”.

