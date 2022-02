Viterbo carabinieri. A Bolsena si ricorda Giuseppe Savastano ucciso 40 anni fa da Prima Linea

B. M. 04 febbraio 2022 a

“Un ricordo ancora vivo, che abbiamo il dovere morale di onorare e tramandare ai giovani”. Parole dell’assessore alla Cultura di Bolsena Raffaella Bruti che, con il comandante della compagnia dei carabinieri di Montefiascone, il maggiore Antonino Zangla, e il comandante della stazione dei carabinieri di Bolsena, maresciallo Piergiorgio Scoparo, ha incontrato, il 31 gennaio, gli studenti della scuola media cittadina, per commemorare il carabiniere ausiliare bolsenese Giuseppe Savastano ucciso 40 anni fa (il 21 gennaio del 1982), insieme al collega Euro Tarsili, da terroristi del gruppo “Prima Linea”, mentre era in servizio a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena.

Nello scontro a fuoco fu ferito gravemente il maresciallo capo Augusto Barna. Savastano e Tarsilli sono stati decorati della Croce d’oro al valor militare alla memoria, mentre il maresciallo Barna è stato insignito della medaglia d’argento al valor militare. “L’incontro è stato fortemente voluto dal Comune, in collaborazione con il comando della compagnia dei Carabinieri di Montefiascone e quello della stazione di Bolsena - dichiara l’assessore alla cultura Bruti -. Con il passare del tempo, infatti, diventa indispensabile mantenere vivo nelle nuove generazioni il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per difendere le istituzioni. Ringrazio la scuola per aver accolto il nostro invito, nonché il maggiore Zangla e il maresciallo Scoparo per aver portato la loro preziosa testimonianza, che ha trovato giovani attenti e interessati”.

L’incontro è stato l’occasione per approfondire la conoscenza di uno dei periodi più difficili per l’Italia: gli anni di piombo. “Ed è stato lo spunto per sottolineare quanto sia importante la memoria storica degli eventi più tragici che hanno segnato l’umanità - conclude l’assessore alla Cultura Bruti - perché la società possa formare gli anticorpi necessari per prevenirne il ripetersi”.

Il conflitto a fuoco che provocò la morte del militare avvenne mentre la pattuglia era intenta a controllare un autobus, alla ricerca di un gruppo di sette terroristi che avevano appena compiuto una rapina in banca. Nel conflitto a fuoco rimase gravemente ferito anche il loro comandante di stazione, il Maresciallo Capo Augusto Barna. Un terrorista fu ucciso mentre gli altri sei riuscirono a fuggire, ma furono poi catturati. Nel corso delle successive indagini si apprese che i terroristi appartenevano al gruppo di Prima Linea.

