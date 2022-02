Viterbo, smart working. Dipendenti a casa, impossibile comunicare con l'Inps

R. V. 04 febbraio 2022 a

Telefoni che squillano a vuoto o comunicazioni che cadono dopo due o tre squilli e quindi impossibilità di mettersi in contatto con qualsiasi ufficio. E’ quanto accade ormai da troppo tempo all’Inps di Viterbo tra le proteste e il disappunto di decine e decine di cittadini, che, per aver informazioni o chiarimenti sulle pratiche che li riguardano, non sanno a quale santo votarsi.

Tutta colpa, a quanto pare, dello smart working, di cui negli uffici di via Matteotti si continua a fare un uso fin troppo massiccio. Al momento, risulta chiuso un intero piano di uffici, motivo per cui si contano, letteralmente, sulle dita di una mano i funzionari giornalmente in servizio. Tutti gli altri arrivano in sede solo una volta a settimana per il prelievo delle pratiche che poi lavoreranno a casa. La situazione per i viterbesi i è diventata insostenibile. Per la verità, sembra che un modo per aggirare il problema esista ed è quello di rivolgersi ai patronati a cui sono stati dati i numeri privati dei funzionari, che così possono essere raggiunti anche a casa.

Ma come è possibile, ci si chiede, lasciare ancora in smart working tutti questi dipendenti? Per quanto tempo ancora i viterbesi saranno costretti a subire tali disagi? Siamo tutti curiosi di capire che succederà nei prossimi giorni alla luce dei nuovi provvedimenti del Governo che aboliscono gran parte delle attuali restrizioni.

