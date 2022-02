Viterbo, ambiente. Dalla Regione fondi per la salvaguardia del lago di Vico

R. V. 04 febbraio 2022 a

Grazie a un ordine del giorno collegato alla legge di stabilità, presentato dalla consigliera regionale Silvia Blasi e approvato dall’aula, alla Tuscia arriveranno fondi per la valorizzazione e la tutela delle sue peculiarità.

“Innanzitutto - spiega la consigliera regionale del M5S - l’attenzione è rivolta al lago di Vico, le cui acque risultano gravemente compromesse e per il quale verranno realizzati gli interventi previsti dal progetto di risanamento redatto dall’Università della Tuscia, dalla Riserva naturale e dalla Direzione regionale ambientale, al fine di preservare l’ambiente lacuale, le specie che vi abitano e la salute dei cittadini”.

Con l’ordine del giorno, tra le altre cose, si impegna la giunta regionale anche a sostenere la gestione e la promozione del Monumento naturale lago di Vulci – Torre Crognola, istituito a dicembre scorso, con adeguate risorse economiche per consentire l’apposizione di tabelle perimetrali e garantire iniziative di promozione di interventi educativi sull’area naturale che si trova nei comuni di Montalto di Castro e Canino.

“Attenzione è stata posta – prosegue la consigliera del M5S – anche al soccorso animale, tema a me caro, per cui ho richiesto lo stanziamento di risorse necessarie alla realizzazione, entro novanta giorni, di opportune infrastrutture e della rete necessaria a garantire le operazioni di soccorso degli animali randagi e selvatici feriti, il tutto nel rispetto della sicurezza e del benessere degli animali stessi”.

“Sono questi - conclude - gli atti concreti con i quali, ancora una volta, ribadisco il forte impegno verso la tutela del territorio e degli ecosistemi della nostra Regione e l’attenzione per i cittadini, due pilastri che da sempre guidano la mia azione in Consiglio”.

