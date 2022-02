Viterbo, Sanremo e discoteche chiuse. Grancini (FdI): "Si discriminano i gestori dei locali"

04 febbraio 2022 a

“A Sanremo viene concesso ciò che è negato alle discoteche”. A farsi portavoce del malessere della categoria dei gestori dei locali notturni è Gianluca Grancini (nella foto), portavoce di Fratelli d’Italia a Viterbo.

“A Sanremo va in scena il festival dell’incoerenza più che quello della musica italiana. A cominciare dall’impossibilità di chiedere il green pass ai cantanti in gara perché ‘si tratta di dati sensibili’”, scrive in una nota.

L’eco delle polemiche è arrivato anche nella Tuscia tanto che i meloniani del posto hanno deciso di intervenire tramite il loro portavoce: “Al festival è stata concessa la capienza massima consentita, a fronte di ingressi contingentati in migliaia di eventi, concerti, locali che, proprio per le entrate ridotte, sono stati costretti a chiudere”. L’intero settore “della notte” da due anni è chiuso, “con perdite enormi in termini economici per tantissime famiglie, a Sanremo è stato applicato un protocollo elaborato da oltre un anno dagli operatori del settore ma mai messo in pratica dal Governo”. Infine, a dieci giorni dalla annunciata riapertura delle discoteche “ancora non si conoscono termini e modalità previste per garantire la sicurezza nei locali”. Quindi la chiusura: “Il festival canoro, a prescindere dall’indiscusso prestigio della manifestazione, ha rappresentato uno schiaffo in pieno volto a tutti gli operatori del settore oltre che a tutte le altre iniziative storiche della tradizione italiana, come ad esempio il Carnevale di Venezia. Una disparità di trattamento che scalfisce il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini sancito dalla Costituzione”.

