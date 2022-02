Viterbo Covid, sono 90 le persone positive ricoverate a Belcolle e Montefiascone

04 febbraio 2022 a

Altri due decessi, mentre i ricoverati nella Tuscia raggiungono quota 90 secondo i dati, aggiornati alle 11 di ieri giovedì 3 febbraio, contenuti nel bollettino sull’emergenza coronavirus diramato dalla Asl. A perdere la vita una signora di 82 anni residente a Celleno e un 80enne di Vitorchiano, ricoverati. Entrambi erano ricoverati a Belcolle. Per quanto riguarda i pazienti in ospedale, come detto, sono 90: 34 a Malattie infettive, 5 presso la Terapia intensiva Covid, 42 in Medicina Covid, 9 a Montefiascone.

Sono stati ufficializzati altri 664 (1983 tamponi) di positività: 144 Viterbo, 49 Fabrica di Roma, 47 Montefiascone, 39 Tuscania, 33 Montalto di Castro, 31 Soriano nel Cimino, 26 Nepi, 24 Civita Castellana, 23 Vitorchiano, 18 Orte, 14 Acquapendente, Vetralla, 13 Tarquinia, 12 Capranica, Sutri, 10 Caprarola, Monterosi, Vasanello, Vignanello, 9 Corchiano, 8 Bagnoregio, Bolsena, Castiglione in Teverina, Valentano, 6 Bassano Romano, Ronciglione, 5 Blera, Marta, Monte Romano, San Lorenzo Nuovo, Vallerano, 4 Gradoli, Oriolo Romano, Piansano, Arlena di Castro, 3 Carbognano, Civitella d’Agliano, Gallese, Vejano, 2 Calcata, Canepina. Farnese, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Villa San Giovanni in Tuscia, 1 Bomarzo, Canino, Capodimonte, Castel Sant’Elia, Celleno, Lubriano, Onano, Proceno. Di questi solo 1 è stato ricoverato, gli altri si stanno curando a casa.

Sono guariti 552 pazienti residenti nei seguenti comuni: 146 Viterbo, 55 Vetralla, 35 Fabrica di Roma, 34 Montefiascone, 28 Civita Castellana, 23 Tuscania, 20 Nepi, 18 Montalto di Castro, 16 Orte, Vitorchiano, 13 Soriano nel Cimino, 10 Caprarola, Vignanello, 9 Bolsena, Ronciglione, Valentano, 7 Farnese, Gallese, 5 Acquapendente, Bagnoregio, Bassano Romano, Capranica, Marta, Onano, Sutri, 4 Tarquinia, Vallerano, Vasanello, 3 Bomarzo, Castel Sant’Elia, Civitella d’Agliano, Ischia di Castro, Lubriano, Piansano, 2 Bassano in Teverina, Blera, Canepina, Monterosi, 1 Arlena di Castro, Calcata, Canino, Capodimonte, Carbognano, Castiglione in Teverina, Corchiano, Faleria, Gradoli, Graffignano, Monte Romano, Oriolo Romano, Proceno, San Lorenzo Nuovo. Al momento 12127 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 30315 il numero delle persone guarite dall’inizio della pandemia, 521 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 299883 tamponi.



